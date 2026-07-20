Забудьте про розводи на склі: несподіваний засіб поверне блиск душовій кабіні за лічені хвилини

Розчин із трьох продуктів видалить вапняний наліт та мильні розводи

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Власникам душових кабін у ванній кімнаті знайома проблема вапняного нальоту, мильних розводів і крапель води, які щільно в'їдаються в поверхню. Відтирати скло та плитку доводиться довго, і не завжди вдається видалити всі забруднення.

Як позбавитися цієї напасті без зайвих зусиль, розповіло польське видання Shareinfo.pl.

Чому на душовій кабіні з’являється наліт

Причиною появи нальоту на душовій кабіні є жорсткість води. Вона містить іони кальцію та магнію, які при контакті з парою осідають на склі та плитці тонким світлим шаром. З часом цей шар ущільнюється і перетворюється на помітний вапняний наліт.

Ті ж мінерали вступають у реакцію з милом і гелем для душу. У результаті утворюються нерозчинні сполуки, які осідають на поверхнях разом із звичайними водяними розводами. Саме тому душова кабіна досить швидко втрачає блиск, навіть якщо її регулярно протирають.

Чим мити душову кабіну

Прибрати застарілий наліт і повернути склу прозорість можна за допомогою ополіскувача для посудомийної машини. У поєднанні з оцтом він утворює розчин, який справляється навіть із застарілими забрудненнями.

Знадобиться:

3 столові ложки ополіскувача для посудомийної машини;

3 столові ложки оцту;

1 склянка теплої води.

Усі інгредієнти потрібно ретельно перемішати та перелити у пляшку з розпилювачем. Потім потрібно нанести розчин на поверхню душової кабіни, дати трохи постояти, потім протерти ганчіркою і змити водою.

Кабіна знову виглядатиме як нова. Фото згенероване ШІ

Щоб уникнути нових розводів, залишки води краще одразу видалити гумовим скребком, а після цього пройтися по склу та плитці сухою серветкою з мікрофібри. Такий догляд не потребує багато часу, але результат можна порівняти з професійним прибиранням.

Раніше "Телеграф" ділився простим способом позбутися нальоту на крані.