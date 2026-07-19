Кран снова засияет: избавиться от известкового налета поможет копеечная вещь

Известковый налет исчезнет за считанные минуты

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На кранах с течением времени возникают известковый налет и ржавчина. Избавиться от них можно не только специальными средствами, но и с помощью обычной алюминиевой фольги.

Эксперты из Оk Diario советуют воспользоваться обычным предметом, который можно найти на кухне. Речь идет об алюминиевой фольге.

Для этого нужно смять ее в небольшой шарик, смочить немного водой и аккуратно потереть загрязненные участки круговыми движениями. Благодаря тому, что алюминий мягче хромированного покрытия большинства кранов, он помогает убрать налет и легкую ржавчину, не царапая поверхность при условии бережного использования.

Как удалить известковый налет. Фото: "Телеграф", сгенерированное ИИ

Перед очисткой рекомендуется помыть кран теплой водой с нейтральным мылом, чтобы убрать поверхностную грязь. После обработки фольгой остатки налета нужно смыть чистой водой, затем насухо вытереть смеситель микрофиброй. Это поможет предотвратить появление новых водяных пятен.

Для лучшего результата специалисты советуют совмещать этот способ с белым уксусом. Достаточно смочить им ткань, обернуть кран на 20–30 минут, затем очистить поверхность фольгой или мягкой губкой. Уксус помогает растворить минеральные отложения, поэтому очищение становится более эффективным.

В то же время, этот метод не рекомендуют использовать для окрашенных, лакированных или матовых поверхностей с деликатным покрытием, чтобы не повредить их.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким еще средством можно удалить известковый налет.