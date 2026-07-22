Цена смешная, а пользы больше, чем в лососе: какую речную рыбу считают наиболее недооцененной

Он содержит много белка, мало жира и стоит значительно дешевле других популярных видов рыбы

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Карась давно считается привычной рыбой для украинских водоемов, однако сегодня его часто незаслуженно обходят вниманием. В то же время специалисты отмечают, что он может стать замечательной альтернативой более дорогим видам рыбы, в частности лососю.

Подробнее об этом рассказал портал Rynek Zdrowia.

Мясо карася рекомендуют людям, которые следят за весом или стремятся увеличить количество белковых продуктов в своем рационе. В 100 г этой рыбы содержится примерно 18 г белка, а также витамины B6, B12 и ниацин, которые необходимы для нормальной работы нервной системы и энергетического обмена.

Отличный продукт для здорового питания

Еще одно важное преимущество – цена. В Украине карась стоит в несколько раз дешевле лосося или трески. Именно доступность делает его хорошим выбором для тех, кто хочет регулярно употреблять в пищу рыбу, но не готов переплачивать за дорогие виды.

Впрочем, у карася есть и недостаток – большое количество мелких костей. Однако опытные повара отмечают, что правильная подготовка и специальные надрезы перед приготовлением помогают значительно уменьшить эту проблему.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", в сети показали ставок, где караси сами "идут" на крючок (фото и карта).