Рыбак поймал почти леопардовую щуку: что это за редкая рыба и где она водится (фото)
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Такой трофей попался опытному рыболову впервые
Рыбаку на Днестре удалось поймать щуку с редким и невероятно красивым леопардовым окрасом с контрастным узором и ярким золотисто-зелёным оттенкам.
Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Threads. По словам рыболова, такие эксземпляры ранее ему никогда еще не попадались.
Автор поста предположил, что необычная окраска может быть связана с особенностями среды обитания. Каменистые берега, скальные участки и прозрачная вода Днестра создают уникальные условия, которые, вероятно, могут повлиять на внешний вид хищника.
Рыбак также указал, что он использовал во время ловли этой рыбы. Снасти:
- Удилище: Favorite BB Sharp Jig 86
- Катушка: Shimano TwinPower 2500
- Шнур: YGK Bornrush #0.8
Что это за рыба
Отдельной "леопардовой щуки" как вида не существует. Однако рисунок на теле пойманной рыбы напоминает окрас южной, или итальянской, щуки (Esox cisalpinus), для которой характерен более контрастный и мозаичный узор.
Она характеризуется окраской с косыми поперечными полосами на боках; у молодых особей они очень четкие, тогда как у взрослых они имеют тенденцию соединяться, придавая им вермикулированный или мраморный вид.
Esox cisalpinus считается отдельным видом, естественный ареал которого ограничен в основном северной и центральной Италией. При этом достоверных данных о естественном обитании данного вида в Днестре не существует.
При этом в Днестре водится обыкновенная щука (Esox lucius). Вероятно, необычный "леопардовый" рисунок — это редкая цветовая морфа обычной щуки, а не отдельный вид.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец показал, каких хищников достал из Днепра.