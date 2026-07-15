Рыбак поймал почти леопардовую щуку: что это за редкая рыба и где она водится (фото)

Такой трофей попался опытному рыболову впервые

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Рыбаку на Днестре удалось поймать щуку с редким и невероятно красивым леопардовым окрасом с контрастным узором и ярким золотисто-зелёным оттенкам.

Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Threads. По словам рыболова, такие эксземпляры ранее ему никогда еще не попадались.

Автор поста предположил, что необычная окраска может быть связана с особенностями среды обитания. Каменистые берега, скальные участки и прозрачная вода Днестра создают уникальные условия, которые, вероятно, могут повлиять на внешний вид хищника.

Рыбак поймал необычную щуку. Фото: Threads

Рыбак поймал необычную щуку. Фото: Threads

Рыбак также указал, что он использовал во время ловли этой рыбы. Снасти:

Удилище: Favorite BB Sharp Jig 86

Катушка: Shimano TwinPower 2500

Шнур: YGK Bornrush #0.8

Снасти. Фото: Threads

Что это за рыба

Отдельной "леопардовой щуки" как вида не существует. Однако рисунок на теле пойманной рыбы напоминает окрас южной, или итальянской, щуки (Esox cisalpinus), для которой характерен более контрастный и мозаичный узор.

Она характеризуется окраской с косыми поперечными полосами на боках; у молодых особей они очень четкие, тогда как у взрослых они имеют тенденцию соединяться, придавая им вермикулированный или мраморный вид.

Esox cisalpinus

Esox cisalpinus считается отдельным видом, естественный ареал которого ограничен в основном северной и центральной Италией. При этом достоверных данных о естественном обитании данного вида в Днестре не существует.

При этом в Днестре водится обыкновенная щука (Esox lucius). Вероятно, необычный "леопардовый" рисунок — это редкая цветовая морфа обычной щуки, а не отдельный вид.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинец показал, каких хищников достал из Днепра.