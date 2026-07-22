Ціна смішна, а користі більше, ніж у лососі: яку річну рибу вважають найбільш недооціненою

Він містить багато білка, мало жиру та коштує значно дешевше за інші популярні види риби

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Карась давно вважається звичною рибою для українських водойм, однак сьогодні його часто незаслужено оминають увагою. Водночас фахівці наголошують, що він може стати чудовою альтернативою дорожчим видам риби, зокрема лососю.

Докладніше про це розповів портал Rynek Zdrowia.

М’ясо карася рекомендують людям, які стежать за вагою або прагнуть збільшити кількість білкових продуктів у своєму раціоні. У 100 грамах цієї риби міститься приблизно 18 грамів білка, а також вітаміни B6, B12 та ніацин, які необхідні для нормальної роботи нервової системи та енергетичного обміну.

Чудовий продукт для здорового харчування

Ще одна важлива перевага — ціна. В Україні карась коштує у кілька разів дешевше за лосося чи тріску. Саме доступність робить його хорошим вибором для тих, хто хоче регулярно вживати рибу, але не готовий переплачувати за дорогі види.

Втім, у карася є і недолік – велика кількість дрібних кісток. Проте досвідчені кухарі зазначають, що правильна підготовка та спеціальні надрізи перед приготуванням допомагають значно зменшити цю проблему.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Телеграф", у мережі показали ставок, де карасі самі "йдуть" на гачок (фото та карта).