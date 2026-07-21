"АТБ" чаще наказывает кассирш не за кражу товаров: работница магазина раскрыла правду

В сети обсуждают неожиданные правила работы в супермаркетах известной сети

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В соцсети Threads девушка, представившаяся сотрудницей сети супермаркетов "АТБ", ответила на вопросы пользователей о внутренних правилах работы магазина. Она заявила, что финансовые наказания для кассиров чаще всего связаны не с воровством товаров, а с другими нарушениями.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа".

Под сообщением с предложением задать любые вопросы о работе в "АТБ" один из пользователей поинтересовался, существуют ли штрафы для работников и за что именно их могут налагать. В ответ автор сообщения перечислила несколько ситуаций, которые, по ее словам, могут привести к наказанию.

"Есть штрафы, если неправильно выбиваешь сигареты, на сигаретах одна цена, а ты выбила выше или если есть жалоба на горячей линии", — написала она.

За эти нарушения могут оштрафовать

Кроме того, по словам работницы, внимание службы безопасности сосредоточено, прежде всего, на соблюдении внутренних правил и дисциплины. В частности, контролируется использование мобильных телефонов в торговом зале и соблюдение установленного графика перерывов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о "цветном табу" для одежды в сети супермаркетов: в таком виде работников "АТБ" вы никогда не увидите.