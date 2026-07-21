"АТБ" карає касирок не за крадіжки товарів: працівниця магазину розкрила правду

У мережі обговорюють несподівані правила роботи в супермаркетах відомої мережі

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У соцмережі Threads дівчина, яка представилася співробітницею мережі супермаркетів "АТБ", відповіла на запитання користувачів про внутрішні правила роботи магазину. Вона заявила, що фінансові покарання для касирів найчастіше пов'язані не з крадіжками товарів, а з іншими порушеннями.

Докладніше читайте в матеріалі "Телеграфу".

Під дописом із пропозицією поставити будь-які запитання про роботу в "АТБ" одна з користувачок поцікавилася, чи існують штрафи для працівників і за що саме їх можуть накладати. У відповідь авторка допису перелічила кілька ситуацій, які, за її словами, можуть призвести до покарання.

"Є штрафи, якщо неправильно вибиваєш сигарети, на сигаретах одна ціна, а ти вибила вищу, або якщо є скарга на гарячій лінії", — написала вона.

За ці порушення можуть оштрафувати

Крім того, зі слів працівниці, увага служби безпеки зосереджена насамперед на дотриманні внутрішніх правил і дисципліни. Зокрема, контролюється використання мобільних телефонів у торговому залі та дотримання встановленого графіка перерв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про "кольорове табу" для одягу в мережі супермаркетів: у такому вигляді працівників "АТБ" ви ніколи не побачите.