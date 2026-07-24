Джем из черной и красной смородины загустеет сам: простой рецепт на зиму (видео)

Черная и красная смородина — сезонные ягоды с выразительным кисло-сладким вкусом, из которых готовят варенье, джемы, желе, компоты и разнообразные десерты.

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Их часто используют для пикантных соусов к мясу, ведь ее насыщенная кислинка хорошо подчеркивает вкус свинины, птицы и дичи. Сегодня предлагаем приготовить густой джем из черной и красной смородины, который не нуждается в желатине или других загустителях. Для заготовки лучше выбирать спелые, но не перезрелые ягоды без признаков порчи, а количество сахара по желанию можно немного изменить, если хочется более или менее сладкого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ekaterinamotruk".

Как приготовить джем из черной и красной смородины

Ингредиенты:

красная смородина – 1 кг;

черная смородина – 500 г;

сахар — 1,2 кг;

Способ приготовления:

Перебрать ягоды, удалить испорченные плоды, промыть под прохладной водой и хорошо обсушить. По желанию смородину можно отделить от веточек, чтобы джем имел более однородную текстуру. Переложить ягоды в большую кастрюлю с толстым дном, засыпать сахаром и оставить на 20–30 минут, чтобы они пустили сок. Если ягоды очень кислые, количество сахара можно увеличить по своему вкусу. Поставить кастрюлю на средний огонь и довести ягодную массу до кипения периодически помешивая. При нагреве снимать пену, которая образуется на поверхности. Перебить горячую ягодную массу погружным блендером до желаемой однородности. Для максимально нежной консистенции по желанию протереть джем через сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры. Снова довести джем до кипения и варить на умеренном огне около 10 минут, регулярно помешивая. Не стоит слишком долго уваривать массу, ведь после охлаждения она станет более густой благодаря природному пектину, который содержится в ягодах. Проверить готовность, выложив небольшую каплю джема на холодную тарелку: если после охлаждения медленно растекается, консистенция готова. Разлить горячий джем в предварительно стерилизованные сухие банки, герметично закрыть стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного охлаждения. Сохранять заготовку в прохладном темном месте.

Как и с чем подавать

Густой джем из красной и черной смородины прекрасно подходит с блинами, сырниками, оладьями, тостами и свежей выпечкой. Его можно подавать в чай или использовать в качестве начинки для пирогов, круассанов и домашних тортов. Для красивой подачи джем следует выложить в небольшую пиалку и украсить свежими ягодами мяты или целыми смородиной, а любителям необычных сочетаний можно попробовать подать его с мягкими сырами или использовать в качестве сладко-кислого акцента к сырной тарелке.

Джем из из красной и черной смородины – это простой способ сохранить насыщенный вкус летних ягод на холодный сезон. Благодаря природному пектину смородины заготовка хорошо загустевает без добавления желатина или других специальных средств. Сочетание двух ягод дарит джему яркий цвет, приятную кислинку и насыщенный аромат, который особенно хорошо раскрывается в домашней выпечке и десертах.