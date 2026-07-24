Джем із порічки та смородини загусне сам: простий рецепт на зиму (відео)

Порічки та смородина — сезонні ягоди з виразним кисло-солодким смаком, з яких готують варення, джеми, желе, компоти та різноманітні десерти.

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Їх також часто використовують для пікантних соусів до м'яса, адже її насичена кислинка добре підкреслює смак свинини, птиці та дичини. Сьогодні пропонуємо приготувати густий джем із порічки та смородини, який не потребує желатину чи інших загусників. Для заготівлі краще обирати стиглі, але не перестиглі ягоди без ознак псування, а кількість цукру за бажанням можна трохи змінити, якщо хочеться більш або менш солодкого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ekaterinamotruk".

Як приготувати джем зі смородини та порічок

Інгредієнти:

порічки — 1 кг;

смородина — 500 г;

цукор — 1,2 кг;

Спосіб приготування:

Перебрати ягоди, видалити зіпсовані плоди, промити під прохолодною проточною водою та добре обсушити. За бажанням порічки можна відокремити від гілочок, щоб джем мав більш однорідну текстуру. Перекласти ягоди у велику каструлю з товстим дном, засипати цукром і залишити на 20–30 хвилин, щоб вони пустили сік. Якщо ягоди дуже кислі, кількість цукру можна збільшити за власним смаком. Поставити каструлю на середній вогонь і довести ягідну масу до кипіння, періодично помішуючи. Під час нагрівання знімати піну, яка утворюється на поверхні. Перебити гарячу ягідну масу занурювальним блендером до бажаної однорідності. Для максимально ніжної консистенції за бажанням протерти джем через сито, щоб позбутися кісточок і шкірки. Знову довести джем до кипіння та варити на помірному вогні приблизно 10 хвилин, регулярно помішуючи. Не варто надто довго уварювати масу, адже після охолодження вона стане густішою завдяки природному пектину, який міститься в ягодах. Перевірити готовність, виклавши невелику краплю джему на холодну тарілку: якщо після охолодження вона повільно розтікається, консистенція готова. Розлити гарячий джем у заздалегідь стерилізовані сухі банки, герметично закрити стерилізованими кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати заготовку в прохолодному темному місці.

Як і з чим подавати

Густий джем із порічки та смородини чудово смакує з млинцями, сирниками, оладками, тостами та свіжою випічкою. Його можна подавати до чаю або використовувати як начинку для пирогів, круасанів і домашніх тартів. Для красивої подачі джем варто викласти в невелику піалу та прикрасити свіжими ягодами м'яти або цілими порічками, а любителям незвичайних поєднань можна спробувати подати його з м'якими сирами чи використовувати як солодко-кислий акцент до сирної тарілки.

Джем із порічки та смородини — це простий спосіб зберегти насичений смак літніх ягід на холодний сезон. Завдяки природному пектину смородини та порічок заготівля добре загусає без додавання желатину чи інших спеціальних засобів. А поєднання двох ягід дарує джему яскравий колір, приємну кислинку та насичений аромат, який особливо добре розкривається в домашній випічці та десертах.