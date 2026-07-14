Дойдет ли Украина до того, что некого будет мобилизовать? Ответ известного социолога

В России проживает примерно 140 миллионов человек

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Украина во время войны не сможет дойти до предела, когда ей некого будет мобилизовать. Несмотря на преимущество России в численности населения, обескровить нашу страну ей не удастся.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Подробнее об этом в материале "У россиян не хватит людей для войны: Либанова о конфликтах с ТЦК, пределе мобилизации и расколе".

Эксперт отметила, что, согласно официальным данным, в Украине сейчас проживает 29 миллионов человек.

"Это цифра, к которой мы пришли совместно с Госстатом", — добавила Либанова.

При этом, несмотря на то, что в России проживает примерно 140 миллионов человек, у россиян не хватит ресурса, чтобы довести нашу страну до предела, когда нам некого будет мобилизовать.

"Мы не дойдем до того предела, о котором вы говорите. Международный институт стратегических исследований в Лондоне информировал о том, что на одного погибшего украинца приходится восемь погибших россиян. То есть у них не хватит людей", — считает Либанова.

Напомним, ранее мы писали о том, что социолог рассказал о причине конфликтов с ТЦК и угрозах для власти.