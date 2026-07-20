Муку больше не нужно взвешивать: простой способ отмерить нужное количество без весов (видео)

Во время изготовлении выпечки точное количество муки часто имеет решающее значение для результата.

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В рецептах обычно указывают вес продукта в граммах, но кухонные весы далеко не у каждого, особенно если готовить нужно быстро. В такой ситуации помогут простые кухонные предметы, которые есть почти в каждом доме. Обычный стакан или ложка может стать удобным мерным инструментом, если знать правильные пропорции.

Один из самых простых способов отмерить муку без весов – воспользоваться стандартным стаканом объемом 250 мл. В среднем такая емкость вмещает около 140 г пшеничной муки. В то же время, важно правильно набирать продукт: не стоит утрамбовывать муку или набирать ее с большой горкой, ведь это может изменить фактическое количество. Об этом говорится на Instagram-странице "healthyhomesteader".

Для удобства можно запомнить несколько основных пропорций:

1 стакан муки – примерно 140 г;

3/4 стакана – около 105 г;

1/2 стакана – примерно 70 г;

1/4 стакана – около 35 г.

Такой способ особенно пригодится при приготовлении блинов, пирогов, оладий и другой домашней выпечки, где небольшое отклонение в количестве ингредиентов не всегда критическое. Однако для сложных рецептов, например, некоторых видов теста, где важно точное соотношение продуктов, кухонные весы все же остаются самым надежным вариантом.

Отмерить муку можно также при помощи столовых и чайных ложек. В одной столовой ложке без горки содержится примерно 5–10 граммов муки, а с горкой около 15–20 граммов. Чайная ложка без горки вмещает примерно 3 грамма продукта, а с горкой около 5 граммов.

Перед измерением муку желательно просеять, особенно если она долго сохранялась или имеет комочки. Это не только улучшает структуру теста, но помогает получить более точное количество продукта.

Знание столь простых пропорций позволяет готовить любимые блюда даже без специального кухонного оборудования. Обычный стакан или ложка могут легко заменить весы во многих повседневных рецептах и помочь избежать ошибок во время приготовления.