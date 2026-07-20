"Вера запрещает". Суд в Киеве вынес принципиальное решение в отношении Свидетеля Иеговы

Киевлянин заявил, что вера не позволяет ему брать оружие – суд вынес решение

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Украинец обратился в суд, заявив, что его религиозные убеждения не разрешают проходить военную службу с оружием. Однако суд пришел к выводу, что во время военного положения такие обстоятельства не являются основанием для замены мобилизации на альтернативную службу.

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на материалы судебного дела, житель Киева, принадлежащий к религиозной организации Свидетелей Иеговы, обратился в Святошинскую районную государственную администрацию с просьбой заменить военную службу за мобилизацией на альтернативную гражданскую. Свое обращение он обосновал тем, что религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие.

Свидетель Иеговы потребовал альтернативную службу вместо мобилизации. Фото: Телеграф

В районной администрации ответили отказом. Там отметили, что закон об альтернативной службе касается только срочной военной службы в мирное время. Во время военного положения и общей мобилизации возможность замены военной службы не военной законодательством не предусмотрена.

Затем мужчина обратился в суд, требуя признать действия должностных лиц незаконными и повторно рассмотреть его заявление.

Суд, изучив материалы дела, поддержал позицию районной администрации. В решении отмечено, что действующее законодательство не содержит процедуры замены службы по мобилизации на альтернативную.

Кроме того, суд отметил, что Конституция Украины возлагает на граждан обязанность защищать государство, а свобода вероисповедания не является абсолютной и может быть ограничена в условиях войны в целях защиты национальной безопасности. Суд отдельно подчеркнул, что религиозные убеждения сами по себе не освобождают военнообязанного от выполнения обязанностей во время мобилизации, если иное прямо не предусмотрено законом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда могут мобилизовать непригодного мужчину.