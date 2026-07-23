Пoлякoва выступит с Пoтапoм и Настей на oднoй сцене: на этo пoтратят миллиoны

Лайма Вайкуле собрала вместе артистов из Украины и России

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Украинские артисты Оля Полякова, Потап и Настя Каменских выступят на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026, организованном Лаймой Вайкуле. На проведение мероприятия и гонорары артистам будут направлены значительные средства, в том числе из латвийского бюджета.

Как утверждают росСМИ, Вайкуле получила от Юрмалы грант в размере около 3 млн рублей на проведение фестиваля. При этом концертный зал "Дзинтари" организаторам предоставят бесплатно, а на его содержание и художественные расходы город, как сообщается, уже направил около 780 тыс. евро.

Согласно правилам финансирования, грант может покрывать лишь около 10% общих расходов фестиваля. Остальная часть бюджета, сообщается, будет потрачена, в том числе, на гонорары приглашенных артистов.

Лайма Вайкуле

В числе участников мероприятия заявлены российские исполнители, которых в стране-агрессоре внесли в реестр "иностранных агентов", а также артисты, родившиеся на территории Украины. Среди гостей — Монеточка, Noize MC, Андрей Макаревич, Семен Слепаков, Максим Галкин, Алла Пугачева, Оля Полякова, а также Потап и Настя Каменских.

Оля Полякова выступит на одной сцене с Потапом и Настей

Полякова должна выступить на фестивале 24 июля, а Потап и Настя Каменских — 26 июля. Для них участие в мероприятиях Laima Rendezvous Jurmala уже не впервые.

Общие доходы фестиваля, по опубликованным оценкам, могут составить около 1,3 млн евро, из которых порядка 855 тыс. евро придется на продажу билетов. При расходах примерно в 1 млн евро организаторы рассчитывают получить прибыль. Чистый доход Вайкуле оцениваетя более чем в 20 млн рублей (почти 10 млн гривен). При этом точные суммы гонораров артистов и окончательная финансовая отчетность фестиваля публично не подтверждены.

Напомним, что латвийская певица Лайма Вайкуле, ранее поддерживавшая Украину в войне с Россией, год назад высказала неоднозначную позицию. Певица пожалела русскоязычных людей и даже вспомнила о том, что ее коллеги-россияне якобы страдают за границей. А в ноябре Вайкуле исполнила украинский "Щедрик" и взбесила украинцев.