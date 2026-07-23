Полякова виступить з Потапом і Настею на одній сцені: на це витратять мільйони

Лайма Вайкуле зібрала разом артистів з України та Росії

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Українські артисти Оля Полякова, Потап і Настя Каменських виступлять на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala 2026, організованому Лаймою Вайкуле. На проведення заходу та гонорари артистам буде направлено значні кошти, зокрема з латвійського бюджету.

Як стверджують росЗМІ, Вайкуле отримала від Юрмали грант у розмірі близько 3 млн рублів на проведення фестивалю. При цьому концертний зал "Дзінтарі" організаторам нададуть безплатно, а на його утримання та мистецькі витрати місто, як повідомляється, вже направило близько 780 тис. євро.

Згідно з правилами фінансування, грант може покривати лише близько 10% від загальних витрат фестивалю. Решту бюджету, повідомляється, буде витрачено, зокрема, на гонорари запрошених артистів.

Лайма Вайкуле

Серед учасників заходу заявлено російських виконавців, яких у країні-агресорі внесли до реєстру "іноземних агентів", а також артисти, які народилися на території України. Серед гостей – Монеточка, Noize MC, Андрій Макаревич, Семен Слєпаков, Максим Галкін, Алла Пугачова, Оля Полякова, а також Потап і Настя Каменських.

Оля Полякова виступить на одній сцені з Потапом і Настею

Полякова має виступити на фестивалі 24 липня, а Потап та Настя Каменських – 26 липня. Для них участь у заходах Laima Rendezvous Jurmala вже не вперше.

Загальні доходи фестивалю, за опублікованими оцінками, можуть становити близько 1,3 млн євро, з яких близько 855 тис. євро припаде на продаж квитків. При витратах приблизно 1 млн євро організатори розраховують отримати прибуток. Чистий дохід Вайкуле оцінюється більш ніж у 20 млн рублів (майже 10 млн гривень). При цьому точних сум гонорарів артистів та остаточної фінансової звітності фестивалю публічно не підтверджено.

Нагадаємо, що латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка раніше підтримувала Україну у війні з Росією, рік тому висловила неоднозначну позицію. Співачка пожаліла російськомовних людей і навіть згадала про те, що її колеги-росіяни нібито страждають за кордоном. А у листопаді Вайкуле виконала український "Щедрик" і розлютила українців.