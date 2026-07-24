Украинка показала загадочную находку на чердаке: догадайтесь, как это использовали в 60-х

Далеко не все смогли понять предназначение этого предмета

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В Threads украинка показала необычный предмет, который она нашла на чердаке старого дома. Публикация быстро набрала популярность, ведь пользователи начали выдвигать десятки версий о том, зачем использовали эту деревянную вещь в 1960-х годах.

Очаровательная мелочь среди старого хлама

Автор сообщения рассказала, что среди разных старых вещей наткнулась на хорошо сохранившийся деревянный поднос с керамической вставкой, углублением для чашки и небольшим черным "камешком" посередине. После очищения и реставрации находка буквально обрела вторую жизнь.

Женщина предложила подписчикам угадать назначение загадочного черного элемента. В то же время, она оставила небольшую подсказку: этот предмет был обязательным атрибутом так называемого slow living в Ужгороде в 60-х годах прошлого века.

После реставрации вещь получила новую жизнь

В комментариях пользователи выдвигали самые разные предположения. Одни считали, что это поднос для резки сыра, другие предполагали, что керамическая вставка предназначалась для горячей посуды. Больше всего внимания привлек загадочный черный кружочек.

Одна из комментаторов предположила, что поднос использовали для кофе, а черный элемент является магнитом для ложечки. Именно эта версия оказалась более близкой к замыслу владелицы находки.

С таким подносом чаепитие приобретает особый шарм

В комментариях также выяснилось, что подобные подносы встречаются не только в Украине. Один из пользователей поделился фотографией почти идентичной находки, которую приобрел на блошином рынке в польском Гданьске.

Редкие предметы с богатой историей

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