Пикантная находка удивила сеть. Как выглядят старые журналы 18+ и сколько стоят

Татьяна Крутякова
В сети продают старые журналы Playboy Новость обновлена 02 октября 2025, 09:50
В сети продают старые журналы Playboy. Фото Коллаж, "Телеграф"

Показали и соответствующие видеокассеты

В сети можно найти немало интересных находок, среди которых даже коллекционные и уникальные вещи. Так, например, в Украине продают старые журналы Playboy.

Об этом свидетельствует объявление на портале по продаже подержанных вещей. Один журнал стоит 400 грн.

Как отметил автор объявления, он продает несколько уникальных старых журналов с пикантными фото для мужчин, а также несколько видеокассет. Журналы Playboy идут за 1980-1990 годы. На фото можно увидеть несколько обложек, которые выглядят интересно. В глаза бросается и то, как одеты модели, и то, как сохранились журналы. Они в достаточно неплохом состоянии, имеют несколько изломов и потертостей, но в целом достаточно хорошего качества.

Также продаются и восемь видеокассет с эротическими фильмами. Все примерно за те же годы выпуска, как и горячие журналы. Стоимость кассет составляет 400–500 грн за одну штуку. Цена зависит от самого фильма. Хотя есть среди кассет и относительно новые за 2003 год.

