Українка показала загадкову знахідку на горищі: здогадайтеся, як це використовували у 60-х

Далеко не всі змогли зрозуміти призначення цього предмету

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У Threads українка показала незвичайний предмет, який знайшла на горищі старого будинку. Публікація швидко набрала популярності, адже користувачі почали висувати десятки версій про те, для чого використовували цю дерев'яну річ у 1960-х роках.

Чарівна дрібничка серед старого мотлоху

Авторка допису розповіла, що серед різних старих речей натрапила на добре збережений дерев'яний піднос із керамічною вставкою, заглибленням для чашки та невеликим чорним "камінцем" посередині. Після очищення та реставрації знахідка буквально отримала друге життя.

Жінка запропонувала підписникам відгадати призначення загадкового чорного елемента. Водночас вона залишила невелику підказку: цей предмет був обов'язковим атрибутом так званого slow living в Ужгороді у 60-х роках минулого століття.

Після реставрації річ отримала нове життя

У коментарях користувачі висували найрізноманітніші припущення. Одні вважали, що це піднос для нарізання сиру, інші припускали, що керамічна вставка призначалася для гарячого посуду. Найбільше ж уваги привернув загадковий чорний кружечок.

Одна з коментаторок припустила, що піднос використовували для кавування, а чорний елемент є магнітом для ложечки. Саме ця версія виявилася найближчою до задуму власниці знахідки.

З таким підносом чаювання набуває особливого шарму

У коментарях також з'ясувалося, що подібні підноси зустрічаються не лише в Україні. Один із користувачів поділився світлиною майже ідентичної знахідки, яку придбав на блошиному ринку в польському Гданську.

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