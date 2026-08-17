"В 10 раз больше": украинка рассказала, сколько зарабатывает садоводом в Норвегии

Сравнение сумм заработных плат выглядит как-то неуместно

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

За работу садовода в Норвегии можно получать заработную плату в десять раз больше, чем за работу фельдшером в Украине. И это без учета графика работы и других преимуществ.

Об этом рассказала пользовательница социальной сети Threads. По ее словам, сравнивать зарплаты даже нет смысла.

По словам девушки, работа садовода в Норвегии ценится больше, чем работа на скорой помощи в Украине во время войны. И вопрос, почему так происходит, беспокоит ее все больше.

"Почему садоводом в Норвегии я получаю зарплату в 10 раз больше, чем в Украине во время войны на скорой помощи? Садовник по нормам графика 08-15 — 152000 грн/мес это уже с вычетом налога 16%. На скорой 24 часа/сутки через 3 и иногда сутки через сутки — 15000 грн с вычетом налога", — написала девушка.

Девушка показала, где работает в Норвегии

Девушка работала фельдшером в Украине

В то же время в комментариях отметили, что на фото она выглядела более счастливой, когда работала за 15 тысяч гривен в Украине. Девушка согласилась и добавила, что у нее была счастливая жизнь на Родине.

"Судя по фото Вы выглядели счастливее, когда работали за 15000)";

"Это правда";

"На фото в скорой вы счастливее выглядите))";

"Потому что это мое призвание и моя любимая работа";

"Ибо очень трудная работа на скорой насколько я знаю";

"В Норвегии Вы нужны, а здесь нет. Я когда в Швеции работал, за каждые 2 дня работы получал месячную зарплату, которую в то время имела в Украине";

"Но почему-то на другом фото вы выглядите счастливее";

"Это правда! У меня была очень счастливая жизнь в Украине";

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Италии предлагают работу с бесплатным проживанием и едой.