Чем заменить сливочное масло, чтобы никто не заметил разницы: шесть достойных альтернатив

Спасут продукты, которые уже есть дома

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Сливочное масло может закончится в самый неподходящий момент. В таком случае не обязательно бежать в магазин за новой упаковкой. Есть продукты, которые могут заменить масло и при этом не испортить вкус блюда.

Сливочное масло выполняет сразу несколько функций. Оно придает вкус, создает нужную консистенцию теста и влияет на то, насколько блюдо будет нежным или воздушным. Поэтому для несладких блюд и для выпечки нужны совершенно разные подходы к замене, поясняет Nejrecept.cz.

Если речь о пасте, ризоттo, соусах или обжарке овощей, идеальной заменой станет качественное оливковое масло. Оно придаст блюду легкую фруктовую нотку и мягкость, характерную для средиземноморской кухни.

С тортами и печеньем сложнее, так как здесь важна текстура. В тесте для песочного печенья и бананового хлеба сливочное масло можно заменить на кокосовое. Для приготовления кексов, бисквитов и слоеного теста можно использовать растительное масло вместо сливочного.

Обычный белый йогурт может заменить часть масла в тортах, делая их более легкими, но при этом сохраняя нежность.

Для сладких рецептов также подойдет яблочное или банановое пюре. Оно не только заменяет жир, но и добавляет естественную сладость.

Фото: Freepik

Спелое авокадо обладает естественной маслянистой текстурой, поэтому его можно использовать для намазывания на тосты, в роллах и в качестве основы для сливочных соусов. Для этого нужно размять мякоть и добавить лимонный сок, соль и травы. Авокадо неплохо работает и в шоколадной выпечке. В брауни или шоколадном креме его вкус практически не чувствуется, зато текстура становится нежнее.

Тем, кто ищет не растительную, а более традиционную альтернативу, стоит обратить внимание на топленое масло гхи. У него слегка ореховый вкус, а высокая температура дымления делает его удобным для жарки мяса, овощей и приготовления соусов.