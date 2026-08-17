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Без царапин на полу: этот овощ поможет передвинуть тяжелую мебель

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
С помощью этого лайфхака дело пошло быстрее Новость обновлена 17 августа 2026, 21:54
С помощью этого лайфхака дело пошло быстрее. Фото Коллаж "Телеграфа"

Во время ремонта на помощь могут прийти обычные вещи, которые есть под рукой

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Передвижение мебели во время ремонта может быть очень трудным и хлопотным делом. Однако на помощь может прийти обычный картофель.

Об этом пишут в одной из социальных сетей. Отмечается, что с этим овощем дело пошло гораздо быстрее.

Женщина рассказала, что при ремонте пришлось передвигать шкаф. Но это было очень тяжело и непросто.

"И тут муж мне говорит: "Неси картошку". Я думала, что у него крыша поехала", — сказала она.

Во время передвижения мебели на линолеуме остались царапины
Во время передвижения мебели на линолеуме остались царапины

После этого они нарезали сырой картофель кольцами толщиной около 2 сантиметров. Под каждую ножку шкафа подложили по куску картофеля.

"Но в итоге дело пошло лучше. Здесь по всем углам картофель. И шкаф двигается. Лайфхак на заметку" — рассказала женщина.

Картофель нужно подложить под ножки мебели
Картофель нужно подложить под ножки мебели
Картофель нужно подложить под ножки мебели
Картофель нужно подложить под ножки мебели

Она добавила что до того как использовать картофель они с мужем почти разломали шкаф при попытках его передвинуть по комнате. Такой простой лайфхак поможет не только поставить мебель на место, но и сохранить ее в целости.

Этот лайфхак поможет сохранить целостность мебели.
Этот лайфхак поможет сохранить целостность мебели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом лайфхаке, который избавит от царапин и потертостей вашу любимую пару обуви.

Теги:
#Советы #Ремонт #Мебель #Лайфхак