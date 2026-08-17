Без царапин на полу: этот овощ поможет передвинуть тяжелую мебель

Во время ремонта на помощь могут прийти обычные вещи, которые есть под рукой

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Передвижение мебели во время ремонта может быть очень трудным и хлопотным делом. Однако на помощь может прийти обычный картофель.

Об этом пишут в одной из социальных сетей. Отмечается, что с этим овощем дело пошло гораздо быстрее.

Женщина рассказала, что при ремонте пришлось передвигать шкаф. Но это было очень тяжело и непросто.

"И тут муж мне говорит: "Неси картошку". Я думала, что у него крыша поехала", — сказала она.

Во время передвижения мебели на линолеуме остались царапины

После этого они нарезали сырой картофель кольцами толщиной около 2 сантиметров. Под каждую ножку шкафа подложили по куску картофеля.

"Но в итоге дело пошло лучше. Здесь по всем углам картофель. И шкаф двигается. Лайфхак на заметку" — рассказала женщина.

Картофель нужно подложить под ножки мебели

Картофель нужно подложить под ножки мебели

Она добавила что до того как использовать картофель они с мужем почти разломали шкаф при попытках его передвинуть по комнате. Такой простой лайфхак поможет не только поставить мебель на место, но и сохранить ее в целости.

Этот лайфхак поможет сохранить целостность мебели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом лайфхаке, который избавит от царапин и потертостей вашу любимую пару обуви.