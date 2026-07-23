Скрытая функция оплаты на кассе: как воспользоваться ею в "АТБ"

Для многих покупателей это стало открытием

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Не все покупатели знают, что на кассах "АТБ" можно разделить оплату одного чека между наличными деньгами и банковской картой. Именно эта возможность стала темой оживленного обсуждения в Threads после того, как один из пользователей поделился собственным опытом.

Автор сообщения рассказал, что во время покупки на сумму 510,80 грн имел лишь 500 грн наличными, а мелких не нашлось. Тогда кассирша предложила доплатить остальные — 10,80 грн — банковской картой. Для мужчины это стало неожиданностью, потому что он даже не подозревал, что такая функция существует.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа".

Муж поделился приятной неожиданностью

В комментариях пользователи подтвердили, что комбинированная оплата давно работает во многих магазинах, в том числе и в "АТБ". В то же время многие признались, что впервые узнали о такой возможности именно после этого сообщения.

Некоторые покупатели поделились своими историями. Одна из пользовательниц написала, что была удивлена, когда женщина перед ней в очереди попросила оплатить часть покупки наличными, а часть картой. По ее словам, теперь она будет также пользоваться этой возможностью при необходимости.

Функция полезная, но есть нюансы

В то же время, один из пользователей, работающий в сфере торговли, обратил внимание на важный нюанс. По его словам, если покупатель хочет воспользоваться комбинированной оплатой, об этом лучше сообщить кассиру до начала проведения платежа.

Во многих кассовых программах после выбора метода оплаты приходится отменять сделку либо создавать новый чек, если клиент решил поменять метод расчета уже в процессе.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", у "АТБ" появятся новые позиции в специальных витринах.