В "АТБ" есть интересное летнее устройство: его видели далеко не везде

К пломбиру можно добавить топинг на выбор

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В некоторых супермаркетах "АТБ" есть автоматы с мороженым. Как оказалось, многие клиенты сети об этом даже не догадывались.

Об этом рассказал один из пользователей Threads под ником di.yanch. Он с удивлением обнаружил, что в одном из маркетов можно приобрести порцию десерта в автомате самообслуживания.

Стаканчик мягкого мороженого обойдется покупателю в 57 гривен. К пломбиру можно добавить топинг на выбор.

"Ого! Новинка в АТБ! Вы такого точно не видели. Сначала поставили кофе, теперь мороженое. Жду дальше, чтобы можно было "Мивину" запарить", — удивляется автор поста.

Однако многие комментаторы поправили мужчину, рассказав, что такая возможность — не новинка. В некоторых магазинах такие автоматы стоят уже несколько лет. Вероятно, функция внедряется постепенно или в зависимости от локации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший управляющий несколькими магазинами "АТБ" рассказал, почему в час пик работает только одна касса.

Также "Телеграф" писал, что у "АТБ" появился новый "серый" магазин: чем он отличается от "черных" и "синих".