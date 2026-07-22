Наконец-то дождались: в "АТБ" появятся новые позиции в специальных витринах
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Покупателям обещают широкий выбор горячих блюд, хотя цены пока не раскрывают
В магазинах сети "АТБ" продолжают появляться новые отделы. Уже в ближайшие дни в отдельных супермаркетах заработают новые тепловые витрины с готовыми горячими блюдами. Об этом стало известно из сообщения в Threads.
Один из пользователей поделился в соцсетях фотографией установленного оборудования. По словам автора сообщения, новые витрины уже появились в отдельных магазинах Винницы. Пока они пустые, однако открытие якобы запланировано ориентировочно на 24–25 июля.
Отмечается, что ассортимент не ограничится только хот-догами, которые уже продаются в отделе выпечки. По предварительной информации, покупателям предложат гораздо больше горячих блюд.
В частности, в продаже могут появиться:
- сырники;
- горячие блины;
- разные виды хот-догов;
- печеные куриные крылышки.
При этом информации о стоимости новых позиций пока нет. Автор сообщения отмечает, что работники магазина не смогли сообщить цены, поскольку тепловая витрина еще не запущена в работу.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", у "АТБ" появился новый "серый" магазин: чем он отличается от "черных" и "синих".