Наконец-то дождались: в "АТБ" появятся новые позиции в специальных витринах

Покупателям обещают широкий выбор горячих блюд, хотя цены пока не раскрывают

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В магазинах сети "АТБ" продолжают появляться новые отделы. Уже в ближайшие дни в отдельных супермаркетах заработают новые тепловые витрины с готовыми горячими блюдами. Об этом стало известно из сообщения в Threads.

Один из пользователей поделился в соцсетях фотографией установленного оборудования. По словам автора сообщения, новые витрины уже появились в отдельных магазинах Винницы. Пока они пустые, однако открытие якобы запланировано ориентировочно на 24–25 июля.

Ассортимент обещает быть широким

Отмечается, что ассортимент не ограничится только хот-догами, которые уже продаются в отделе выпечки. По предварительной информации, покупателям предложат гораздо больше горячих блюд.

В частности, в продаже могут появиться:

сырники;

горячие блины;

разные виды хот-догов;

печеные куриные крылышки.

При этом информации о стоимости новых позиций пока нет. Автор сообщения отмечает, что работники магазина не смогли сообщить цены, поскольку тепловая витрина еще не запущена в работу.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", у "АТБ" появился новый "серый" магазин: чем он отличается от "черных" и "синих".