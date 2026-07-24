Бабушкин лайфхак: как за несколько секунд проверить свежесть рыбы и не ошибиться в магазине

Старый способ поможет выбрать качественную рыбу и правильно сохранить ее дома

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Выбрать по-настоящему свежую рыбу в магазине бывает непросто даже для опытных хозяек. Однако еще при СССР существовали простые правила, которые помогали быстро определить качество продукта.

Именно такими советами из книги "Советское домоводство" поделится "Телеграф".

Прежде всего следует обратить внимание на запах. Свежая охлажденная рыба должна обладать легким ароматом моря или реки. Если же от тушки ощущается кислый или гнилостный запах, от покупки лучше отказаться.

Не менее важны жабры. У качественной рыбы у них насыщенный красный цвет, без слизи и постороннего запаха. Глаза должны быть прозрачными, блестящими и немного выпуклыми. Мутные или впалые глаза свидетельствуют о том, что продукт уже давно лежит на прилавке.

Никогда не ешьте рыбу, если она вызывает сомнения

Также следует проверить упругость тушки. Если легко нажать пальцем на мясо, то углубление должно быстро исчезнуть. Свежая рыба всегда остается плотной и эластичной, а ее чешуя блестит, плотно прилегает к коже и не покрыта слизью.

В книге также описывались способ правильного хранения. Если рыбу планируют использовать в течение двух-трех дней, ее рекомендовали положить в стеклянный или другой пищевой контейнер, засыпать колотым льдом, накрыть пленкой и поставить на нижнюю полку холодильника. По мере таяния лед нужно заменять новым.

Перед замораживанием тушку рекомендовали выпотрошить, тщательно промыть, обсушить и после этого поместить в герметичный контейнер или вакуумную упаковку. В таком виде рыба дольше сохраняет вкус и структуру.

Целые тушки рекомендовали всегда держать полностью под слоем льда, в то время как филе должно лежать непосредственно на льду.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывают о популярной рыбе из супермаркета: самое дешевое филе из Китая.