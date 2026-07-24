Бабусин лайфхак: як за кілька секунд перевірити свіжість риби і не помилитися в магазині

Старий спосіб допоможе обрати якісну рибу та правильно зберегти її вдома

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Обрати справді свіжу рибу в магазині буває непросто навіть для досвідчених господинь. Проте ще за часів СРСР існували прості правила, які допомагали швидко визначити якість продукту.

Саме такими порадами з книги "Радянське домоводство" поділиться "Телеграф".

Перш за все варто звернути увагу на запах. Свіжа охолоджена риба повинна мати легкий аромат моря або річки. Якщо ж від тушки відчувається кислий чи гнильний запах, від покупки краще відмовитися.

Не менш важливими є зябра. У якісної риби вони мають насичений червоний колір, без слизу та стороннього запаху. Очі повинні бути прозорими, блискучими й трохи опуклими. Каламутні або запалі очі свідчать про те, що продукт уже давно лежить на прилавку.

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Також варто перевірити пружність тушки. Якщо легко натиснути пальцем на м'ясо, заглиблення має швидко зникнути. Свіжа риба завжди залишається щільною та еластичною, а її луска блищить, щільно прилягає до шкіри й не покрита слизом.

У книзі також описували спосіб правильного зберігання. Якщо рибу планують використати протягом двох-трьох днів, її радили покласти у скляний або інший харчовий контейнер, засипати колотим льодом, накрити плівкою та поставити на нижню полицю холодильника. У міру танення лід потрібно замінювати новим.

Перед заморожуванням тушку рекомендували випатрати, ретельно промити, обсушити й лише після цього помістити у герметичний контейнер або вакуумне пакування. У такому вигляді риба довше зберігає смак і структуру.

Цілі тушки рекомендували завжди тримати повністю під шаром льоду, тоді як філе повинно лежати безпосередньо на льоду.

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