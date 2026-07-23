Самое дешевое филе из Китая: что скрывают о популярной рыбе из супермаркета
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Из-за условий выращивания ее называют "водяной свиньей"
Белое филе тилапии давно стало одним из самых доступных видов рыбы в украинских магазинах. Она привлекает покупателей доступной ценой, почти полным отсутствием костей и нейтральным вкусом. В то же время, вокруг этого продукта идут споры о качестве и пользе для здоровья.
Подробнее о том, что известно об этой рыбе и стоит ли ее покупать, расскажет "Телеграф".
Где ее выращивают
Особенность тилапии состоит в том, что ее почти не вылавливают в дикой природе для промышленных нужд. Практически весь объем продающейся в мире рыбы выращивают на специальных аквакультурных фермах.
Крупнейшим поставщиком тилапии в Украину является Китай. По разным оценкам именно оттуда поступает более 80–85% всего замороженного филе, представленного в украинских торговых сетях, в частности в "АТБ", "Сильпо" и других супермаркетах.
Второе по объемам направление из Юго-Восточной Азии. Там также практикуется искусственное разведение в бассейнах и речных фермах.
В целом же Тилапия происходит из Африки (ее часто называют "королевской рыбой Нила"). Из Турции и Египта к нам иногда везут более дорогую, охлажденную и более качественную замороженную рыбу.
Что не так с качеством этой рыбы
Вокруг тилапии давно существует немало "страшилок". Причина состоит в том, что эта рыба чрезвычайно неприхотлива к условиям существования. Она может жить и расти практически в любой воде и есть что угодно: от комбикорма до отходов.
Из-за способности быстро расти и потреблять разнообразные корма, ее даже неофициально называют "водяной свиньей".
Эксперты обращают внимание, что на отдельных азиатских фермах рыбу могут выращивать в очень плотно заселенных бассейнах. В таких условиях производители иногда применяют антибиотики или антисептические препараты для профилактики заболеваний.
Насколько она полезна
Еще одна особенность тилапии касается ее питательной ценности. В отличие от многих видов морской рыбы, выращенная на комбикормах тилапия содержит меньше полезных жирных кислот Омега-3. Вместо этого в ней может быть больше Омега-6 (что в больших количествах считается минусом).
Специалисты отмечают, что сам по себе этот факт не делает рыбу вредной, однако при сбалансированном питании рекомендуется разнообразить рацион и другими видами рыбы, богатыми Омега-3.
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