Самое дешевое филе из Китая: что скрывают о популярной рыбе из супермаркета

Из-за условий выращивания ее называют "водяной свиньей"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Белое филе тилапии давно стало одним из самых доступных видов рыбы в украинских магазинах. Она привлекает покупателей доступной ценой, почти полным отсутствием костей и нейтральным вкусом. В то же время, вокруг этого продукта идут споры о качестве и пользе для здоровья.

Подробнее о том, что известно об этой рыбе и стоит ли ее покупать, расскажет "Телеграф".

Где ее выращивают

Особенность тилапии состоит в том, что ее почти не вылавливают в дикой природе для промышленных нужд. Практически весь объем продающейся в мире рыбы выращивают на специальных аквакультурных фермах.

Крупнейшим поставщиком тилапии в Украину является Китай. По разным оценкам именно оттуда поступает более 80–85% всего замороженного филе, представленного в украинских торговых сетях, в частности в "АТБ", "Сильпо" и других супермаркетах.

Второе по объемам направление из Юго-Восточной Азии. Там также практикуется искусственное разведение в бассейнах и речных фермах.

В целом же Тилапия происходит из Африки (ее часто называют "королевской рыбой Нила"). Из Турции и Египта к нам иногда везут более дорогую, охлажденную и более качественную замороженную рыбу.

Ее почти всегда выращивают в неволе

Что не так с качеством этой рыбы

Вокруг тилапии давно существует немало "страшилок". Причина состоит в том, что эта рыба чрезвычайно неприхотлива к условиям существования. Она может жить и расти практически в любой воде и есть что угодно: от комбикорма до отходов.

Из-за способности быстро расти и потреблять разнообразные корма, ее даже неофициально называют "водяной свиньей".

Эксперты обращают внимание, что на отдельных азиатских фермах рыбу могут выращивать в очень плотно заселенных бассейнах. В таких условиях производители иногда применяют антибиотики или антисептические препараты для профилактики заболеваний.

Она привлекает покупателей низкой ценой и нейтральным вкусом

Насколько она полезна

Еще одна особенность тилапии касается ее питательной ценности. В отличие от многих видов морской рыбы, выращенная на комбикормах тилапия содержит меньше полезных жирных кислот Омега-3. Вместо этого в ней может быть больше Омега-6 (что в больших количествах считается минусом).

Специалисты отмечают, что сам по себе этот факт не делает рыбу вредной, однако при сбалансированном питании рекомендуется разнообразить рацион и другими видами рыбы, богатыми Омега-3.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему хек в магазинах всегда продают без головы (фото).