Бабушкин лайфхак из СССР: как за несколько секунд определить, впервые ли была заморожена рыба

Простые советы помогут обойти стороной некачественный продукт

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Многие покупатели обращают внимание только на цену замороженной рыбы, хотя ее качество можно оценить еще до покупки. В книге "Советское домоводство" описано несколько простых способов, помогающих определить, правильно ли хранился продукт и стоит ли его покупать.

Подробнее о них расскажет "Телеграф".

В первую очередь следует помнить, что замороженная рыба внешне несколько отличается от охлажденной. Ее жабры обычно имеют немного более бледный цвет, а глаза могут быть слегка впалыми. Это естественные изменения, не свидетельствующие о порче продукта.

Если рыба продается в герметичной упаковке, внимательно осмотрите ее. Внутри не должно быть кусочков льда, снежной крошки или вытекающей из упаковки воды. Это может свидетельствовать о том, что продукт уже размораживали, а затем повторно заморозили.

К этому продукту следует присматриваться внимательнее

Еще один важный признак качественной заморозки проявляется после размораживания. Если рыбу заморозили сразу после отлова, она сохранит упругость, а мясо останется плотным и будет хорошо прилегать к костям. Такая структура свидетельствует о правильном хранении продукта.

Не менее важно обратить внимание и на цвет. Желтоватый или сероватый оттенок может являться сигналом начала процессов порчи. Если на поверхности тушки заметны пятна, это может означать, что рыбий жир начал окисляться еще до замораживания.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему лучше не покупать замороженную рыбу в пластиковой упаковке.