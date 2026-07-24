Бабусин лайфхак із СРСР: як за кілька секунд визначити, чи вперше була заморожена риба

Прості поради допоможуть обійти стороною неякісний продукт

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Багато покупців звертають увагу лише на ціну замороженої риби, хоча її якість можна оцінити ще до покупки. У книзі "Советское домоводство" описано кілька простих способів, які допомагають визначити, чи правильно зберігався продукт і чи варто його купувати.

Докладніше про них розповість "Телеграф".

Насамперед варто пам'ятати, що заморожена риба зовні дещо відрізняється від охолодженої. Її зябра зазвичай мають трохи блідіший колір, а очі можуть бути злегка запалими. Це природні зміни, які не свідчать про псування продукту.

Якщо риба продається у герметичному пакуванні, уважно огляньте його. Усередині не повинно бути шматочків льоду, снігової крихти чи води, що витікає з упаковки. Це може свідчити про те, що продукт уже розморожували, а потім заморозили повторно.

До цього продукту слід придивлятися уважніше

Ще одна важлива ознака якісної заморозки проявляється після розморожування. Якщо рибу заморозили одразу після вилову, вона збереже пружність, а м'ясо залишиться щільним і добре прилягатиме до кісток. Така структура свідчить про правильне зберігання продукту.

Не менш важливо звернути увагу й на колір. Жовтуватий або сіруватий відтінок може бути сигналом початку процесів псування. Якщо ж на поверхні тушки помітні плями, це може означати, що риб'ячий жир почав окислюватися ще до заморожування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому краще не купувати заморожену рибу в пластиковій упаковці.