Такие баклажаны не отличишь от грибов: как приготовить закуску и заготовку на зиму

Универсальный рецепт

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Из баклажанов можно приготовить множество блюд. Одно из них — закуска, которая с первого укуса напоминает жареные грибы. Не каждый гость угадает, из чего это блюдо приготовлено на самом деле.

Это блюдо из баклажанов очень универсальное. Его можно готовить как быструю закуску на стол или как заготовку на зиму в банках. Как это сделать, показала кулинарный блогер goodfoodnatalie в своем Instagram.

Если планируете закатывать баклажаны на зиму, банки и крышки нужно тщательно простерилизовать, а готовую закрутку хранить только в холодильнике или прохладном погребе.

Ингредиенты

баклажаны очищенные — 3 кг

лук репчатый — 1 кг

грибная приправа — 45 г

майонез — 250 г

чеснок — 35 г

Баклажаны со вкусом грибов. Скриншот видео goodfoodnatalie/Instagram

Приготовление

Очищенные баклажаны нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Лук нарезать и отдельно обжарить до мягкости и золотистого оттенка. Соединить баклажаны с луком, добавить грибную приправу, майонез и измельченный чеснок. Все тщательно перемешать. Готовую массу разложить по чистым банкам. Банки поставить в кастрюлю с водой так, чтобы вода доходила до плечиков банок. После закипания воды стерилизовать баклажаны в течение часа. После этого банки закатать крышками, перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.

Баклажаны как грибы хорошо сочетаются с отварным или жареным картофелем, гречкой и рисом. Их также можно подавать как самостоятельную закуску с хлебом или использовать как начинку для бутербродов и тарталеток.