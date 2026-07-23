Такі баклажани не відрізниш від грибів: як приготувати закуску та заготовку на зиму
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Універсальний рецепт
З баклажанів можна приготувати безліч страв. Одна з них — закуска, яка з першого укусу нагадує смажені гриби. Не кожен гість вгадає, з чого ця страва приготовлена насправді.
Ця страва з баклажанів дуже універсальна. Її можна готувати як швидку закуску на стіл або як заготовку на зиму в банках. Як це зробити, показала кулінарна блогерка goodfoodnatalie у своєму Instagram.
Якщо плануєте закочувати баклажани на зиму, банки та кришки потрібно ретельно простерилізувати, а готову закрутку зберігати тільки в холодильнику чи прохолодному погребі.
Інгредієнти
- баклажани очищені — 3 кг
- цибуля ріпчаста — 1 кг
- грибна приправа — 45 г
- майонез — 250 г
- часник — 35 г
Приготування
- Очищені баклажани нарізати й обсмажити на пательні до золотавого кольору. Цибулю нарізати та окремо обсмажити до м'якості й золотавого відтінку.
- Сполучити баклажани з цибулею, додати грибну приправу, майонез і подрібнений часник. усе ретельно перемішати.
- Готову масу розкласти по чистих банках.
- Банки поставити в каструлю з водою так, щоб вода доходила до плічок банок. Після закипання води стерилізувати баклажани протягом години.
- Після цього банки закатати кришками, перевернути догори дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження.
Баклажани як гриби добре поєднуються з відварною або смаженою картоплею, гречкою та рисом. Їх також можна подавати як самостійну закуску з хлібом або використовувати як начинку для бутербродів і тарталеток.