Такі баклажани не відрізниш від грибів: як приготувати закуску та заготовку на зиму

Універсальний рецепт

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З баклажанів можна приготувати безліч страв. Одна з них — закуска, яка з першого укусу нагадує смажені гриби. Не кожен гість вгадає, з чого ця страва приготовлена насправді.

Ця страва з баклажанів дуже універсальна. Її можна готувати як швидку закуску на стіл або як заготовку на зиму в банках. Як це зробити, показала кулінарна блогерка goodfoodnatalie у своєму Instagram.

Якщо плануєте закочувати баклажани на зиму, банки та кришки потрібно ретельно простерилізувати, а готову закрутку зберігати тільки в холодильнику чи прохолодному погребі.

Інгредієнти

баклажани очищені — 3 кг

цибуля ріпчаста — 1 кг

грибна приправа — 45 г

майонез — 250 г

часник — 35 г

Баклажани зі смаком грибів. Скріншот відео goodfoodnatalie/Instagram

Приготування

Очищені баклажани нарізати й обсмажити на пательні до золотавого кольору. Цибулю нарізати та окремо обсмажити до м'якості й золотавого відтінку. Сполучити баклажани з цибулею, додати грибну приправу, майонез і подрібнений часник. усе ретельно перемішати. Готову масу розкласти по чистих банках. Банки поставити в каструлю з водою так, щоб вода доходила до плічок банок. Після закипання води стерилізувати баклажани протягом години. Після цього банки закатати кришками, перевернути догори дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження.

Баклажани як гриби добре поєднуються з відварною або смаженою картоплею, гречкою та рисом. Їх також можна подавати як самостійну закуску з хлібом або використовувати як начинку для бутербродів і тарталеток.