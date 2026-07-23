Враг любой хозяйки: опытный кулинар назвала банальную причину, почему взрываются банки

Плохая стерильность — главная причина порчи продуктов

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"Взрыв" банки с консервацией почти всегда происходит по одной причине — активизация бактерий, микроорганизмов или грибков (плесени) внутри емкости. Чтобы этого избежать необходимо перед консервацией хорошо мыть продукты, тару и руки.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала опытная садовница из Днепропетровской области, повар 3-го разряда Ирина Семчишина.

Самая частая ошибка, из-за которой крышки взрываются или мутнеет рассол? Грязные банки, грязные руки — это самая важная причина, почему консервация "взрывается". Ирина Семчишина

Отметим, Семчишина не советует консервировать зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза, сельдерей, зеленый лук и другие) и ягоды (клубника, малина, черника, смородина, ежевика и другие сезонные плоды). По словам эксперта, данные продукты лучше заморозить, ведь при консервации они теряют значительную часть полезных веществ и природный вкус.

Ранее сообщалось, что в сети набирает популярность простой способ подготовить банки для консервации за считанные секунды. Речь идет об обработке стеклянной тары уксусом. Лайфхаком поделилась украинская блогерша Эмилия Евтушенко в TikTok. В то же время, следует учитывать, что уксус не является полноценной заменой термической стерилизации для всех видов консервации. Для продуктов, которые будут храниться длительное время, важно соблюдать проверенную технологию консервирования, правильно стерилизовать тару и крышки и не нарушать рекомендованные условия хранения.