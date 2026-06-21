Не сушка и не замораживание: неожиданный способ заготовить укроп на зиму (видео)

Укроп – одна из самых популярных ароматных зеленых культур, которую широко используют в кулинарии.

Его добавляют в супы, салаты, соусы и консервацию, ведь он придает блюдам характерный свежий вкус и аромат. Летом эта зелень доступна в свежем виде, однако зимой возникает вопрос ее сохранения. Самые распространенные способы заготовки укропа на холодный период – это сушка и заморозка. Сушеный укроп удобен в хранении, но в значительной степени теряет свой аромат и вкусовую насыщенность. Замораживание позволяет лучше сохранить свойства зелени, однако нуждается в стабильной работе морозильной камеры, что не всегда является гарантией в современных условиях.

Существует и альтернативный метод, позволяющий сохранить укроп без термической обработки – это засолка в банках. Такой способ считается проверенным временем и позволяет сохранить естественный цвет, аромат и вкус зелени на длительный период. Об этом говорится на youtube-канале "Наташино хозяйство".

Процесс начинается с подготовки укропа: зелень тщательно моют, дают ей полностью обсохнуть и удаляют грубые стебли. После этого укроп мелко нарезают и смешивают с поваренной солью. Соль в этом случае выполняет роль природного консерванта, предотвращающего порчу продукта.

Получившуюся массу плотно утрамбовывают в чистые стеклянные банки. Важно использовать капроновые крышки, поскольку металлические могут вступать в реакцию с солью и влиять на качество заготовки.

Хранить такой укроп рекомендуется в прохладном темном месте – погребе, подвале или холодильнике. В правильных условиях он может сохранять свои свойства до двух лет и оставаться ароматной добавкой к блюдам в любое время года.