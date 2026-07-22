Одна растекается, а другая - нет: скрытые отличия сметаны "Ферма" и "Президент" (сравнение)

Разница оказалась в деталях

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В украинских супермаркетах можно встретить большое разнообразие сметаны. Многие бренды имеют почти одинаковые составы, но на деле разные продукты могут вести себя по-разному.

"Телеграф" сравнил сметану от двух популярных производителей, чтобы рассказать, чем на самом деле она отличается.

Для сравнения была выбрана продукция "Президент" и "Ферма" с жирностью 20%. Оба товара имеют схожую цену и состав, однако отличия все же нашлись, и они могут быть критичными в некоторых случаях.

Состав сметаны Ферма

Состав сметаны Президент

Детали

Обе марки делают чистую классическую сметану без растительных жиров, крахмала, загустителей или консервантов. Однако ключевая разница заключается в текстуре, вкусовом профиле и обработке:

Сметана "Президент" отличается более плотной, гладкой и стабильной консистенцией. В ней чуть меньше углеводов/сахаров (3,2 г против 3,6 г), а за счет особенностей гомогенизации она отлично держит форму. Это идеальный выбор для крем-супов, соусов, где важна глянцевая текстура, или когда хочется более густой сметаны.

Сметана "Ферма" ближе к классической домашней сметане с мягким, естественным сливочно-кислым вкусом. У неё чуть короче срок годности (21 день против 35 у конкурента), что говорит о более традиционной температурной обработке сливок.

Сметана

Что это значит

Из-за разницы в плотности два продукта будут по-разному вести себя во время готовки. Например, более мягкая сметана быстрее растечется, если выложить её поверх горячего блюда.

"Президент" за счет более интенсивной гомогенизации сливок лучше сохраняет форму, остается плотным "кубиком" или "шариком" и тает постепенно.

за счет более интенсивной гомогенизации сливок лучше сохраняет форму, остается плотным "кубиком" или "шариком" и тает постепенно. "Ферма" при контакте с горячей едой (например, в тарелке борща или на горячем сырнике) быстрее отдаст сыворотку, размягчится и растечется по поверхности.

Если вам нужна сметана для красивой подачи — например, аккуратная клякса на борще, блинчиках или сырниках — "Президент" справится лучше. Если же цель — просто быстро вмешать сметану в блюдо до однородного состояния, разницы почти не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое из самых дешевых мороженых оказалось более качественным: "АТБ" против "Сильпо".