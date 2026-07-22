Одна растекается, а другая - нет: скрытые отличия сметаны "Ферма" и "Президент" (сравнение)
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Разница оказалась в деталях
В украинских супермаркетах можно встретить большое разнообразие сметаны. Многие бренды имеют почти одинаковые составы, но на деле разные продукты могут вести себя по-разному.
"Телеграф" сравнил сметану от двух популярных производителей, чтобы рассказать, чем на самом деле она отличается.
Для сравнения была выбрана продукция "Президент" и "Ферма" с жирностью 20%. Оба товара имеют схожую цену и состав, однако отличия все же нашлись, и они могут быть критичными в некоторых случаях.
Детали
Обе марки делают чистую классическую сметану без растительных жиров, крахмала, загустителей или консервантов. Однако ключевая разница заключается в текстуре, вкусовом профиле и обработке:
Сметана "Президент" отличается более плотной, гладкой и стабильной консистенцией. В ней чуть меньше углеводов/сахаров (3,2 г против 3,6 г), а за счет особенностей гомогенизации она отлично держит форму. Это идеальный выбор для крем-супов, соусов, где важна глянцевая текстура, или когда хочется более густой сметаны.
Сметана "Ферма" ближе к классической домашней сметане с мягким, естественным сливочно-кислым вкусом. У неё чуть короче срок годности (21 день против 35 у конкурента), что говорит о более традиционной температурной обработке сливок.
Что это значит
Из-за разницы в плотности два продукта будут по-разному вести себя во время готовки. Например, более мягкая сметана быстрее растечется, если выложить её поверх горячего блюда.
- "Президент" за счет более интенсивной гомогенизации сливок лучше сохраняет форму, остается плотным "кубиком" или "шариком" и тает постепенно.
- "Ферма" при контакте с горячей едой (например, в тарелке борща или на горячем сырнике) быстрее отдаст сыворотку, размягчится и растечется по поверхности.
Если вам нужна сметана для красивой подачи — например, аккуратная клякса на борще, блинчиках или сырниках — "Президент" справится лучше. Если же цель — просто быстро вмешать сметану в блюдо до однородного состояния, разницы почти не будет.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое из самых дешевых мороженых оказалось более качественным: "АТБ" против "Сильпо".