Одно горит на сковороде, второе — нет: в чем скрытая разница между маслом "Ферма" и "Злагода"

Даже если в составе указаны только сливки из коровьего молока, это не делает продукт безупречным

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На полках украинских магазинов сливочное масло разных производителей часто имеет почти одинаковый состав. Однако внимательный анализ показателей пищевой ценности позволяет заметить существенные отличия, которые могут влиять не только на вкус, но и на поведение продукта при приготовлении пищи.

"Телеграф" сравнил показатели продуктов от двух популярных украинских производителей, чтобы понять, чем на самом деле они отличаются.

Одним из самых заметных отличий между маслом "Ферма" и "Злагода" является содержание углеводов. У продукции "Ферма" этот показатель составляет 0,8 г на 100 г, тогда как у "Злагода" — 3,8 г.

Несмотря на одинаковую жирность, состав все же отличается

Специалисты отмечают, что для качественного сливочного масла жирностью около 82% нормальным считается содержание углеводов в пределах 0,5-0,9 г. Углеводы в таком продукте представлены преимущественно молочным сахаром — лактозой, остающейся после производства вместе с небольшим количеством молочной сыворотки.

Низкий показатель масла "Ферма" свидетельствует о том, что при производстве масляное зерно было тщательно промыто и очищено от остатков пахты. Именно поэтому продукт содержит малое количество молочной плазмы.

Высший уровень углеводов в масле "Злагода" может указывать на то, что в нем осталось больше молочной сыворотки и лактозы.

Почему это важно во время приготовления

Эта разница становится особенно заметной на кухне. Лактоза и молочные белки при нагревании быстро карамелизируются и начинают подгорать.

Из-за этого масло "Злагода" может быстрее темнеть, пениться и пригорать во время жарки. В то же время "Ферма" ведет себя более стабильно на сковороде, что делает ее более удобной для обжаривания, пассерования овощей и выпекания.

Готовить на таком будет сложно

Различия в сроке хранения

Еще одна существенная разница – срок годности. Масло "Ферма" может храниться до 60 дней, тогда как "Злагода" — около 35 дней.

Эксперты объясняют это тем, что меньшее количество молочной сыворотки замедляет процессы порчи продукта. Кроме того, современные технологии производства и герметичная упаковка позволяют увеличить срок хранения без использования консервантов.

Какое масло выбрать

Если оценивать продукцию с точки зрения пищевых технологий, предпочтение можно отдать маслу "Ферма". Об этом свидетельствуют сразу несколько факторов:

низшее содержание углеводов, отвечающее типичным показателям качественного сливочного масла;

лучшее поведение при жарке и выпекании;

более длительный срок хранения без изменения заявленного состава.

В то же время оба продукта содержат только сливки из коровьего молока, поэтому окончательный выбор остается за покупателем и зависит от того, для каких кулинарных задач масло будет чаще всего использоваться.

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