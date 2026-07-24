Один трюк на кассе, который каждый день стоит вам денег: супермаркеты об этом молчат

Вы можете даже не замечать этого

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Во время наличных расчетов в супермаркетах покупатели могут незаметно терять деньги из-за правил округления. Хотя механизм действует официально, многие даже не задумываются, как часто это приводит к переплате.

Подробнее о том, как работает этот "трюк" расскажет "Телеграф".

Почему вы переплачиваете

В Украине после изъятия монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек действуют правила округления общей суммы в чеке во время наличного расчета. Именно этим пользуются некоторые магазины, устанавливая цены, которые заканчиваются на 96–99 копеек.

Например, если товар стоит 9,95 грн, при оплате наличными конечная сумма может быть округлена до 10 гривен. На первый взгляд разница составляет всего несколько копеек, однако при регулярных покупках она накапливается. Если таких чеков ежедневно тысячи, дополнительные суммы могут превращаться в значительный доход.

В то же время, важно помнить, что правила округления применяются не к стоимости отдельного товара, а только к общей сумме покупки в чеке. В некоторых случаях округление происходит и в меньшую сторону, если последняя сумма составляет от 1 до 4 копеек. Однако из-за психологии ценообразования товары часто имеют цену с окончанием на 9 или 99 копеек, поэтому покупатели нередко сталкиваются именно с округлением в большую сторону.

Как избежать переплаты

Избежать даже незначительных переплат достаточно просто. Для этого достаточно оплачивать покупки банковской картой, смартфоном или другим безналичным способом. В таком случае с счета списывается точная сумма до копейки, а правила округления не применяются.

Именно поэтому безналичная оплата остается самым простым способом не переплачивать даже несколько копеек за каждую покупку. Хотя суммы кажутся незначительными, за месяцы и годы они могут составить ощутимую разницу для семейного бюджета.

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