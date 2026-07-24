Один трюк на касі, який щодня коштує вам грошей: супермаркети про це мовчать

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Під час готівкових розрахунків у супермаркетах покупці можуть непомітно втрачати гроші через правила округлення. Хоча механізм діє офіційно, багато хто навіть не замислюється, як часто це призводить до переплати.

Докладніше про те, як працює цей "трюк" розповість "Телеграф".

Чому ви переплачуєте

В Україні після вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок діють правила округлення загальної суми в чеку під час готівкового розрахунку. Саме цим користуються деякі магазини, встановлюючи ціни, які закінчуються на 96–99 копійок.

Наприклад, якщо товар коштує 9,95 грн, під час оплати готівкою кінцева сума може бути округлена до 10 гривень. На перший погляд різниця становить лише кілька копійок, однак при регулярних покупках вона накопичується. Якщо таких чеків щодня тисячі, додаткові суми можуть перетворюватися на значний дохід.

Водночас важливо пам'ятати, що правила округлення застосовуються не до вартості окремого товару, а лише до загальної суми покупки в чеку. У деяких випадках округлення відбувається і в менший бік, якщо остання цифра суми становить від 1 до 4 копійок. Проте через психологію ціноутворення товари часто мають ціну із закінченням на 9 або 99 копійок, через що покупці нерідко стикаються саме з округленням у більший бік.

Як уникнути переплати

Уникнути навіть незначних переплат досить просто. Для цього достатньо оплачувати покупки банківською карткою, смартфоном або іншим безготівковим способом. У такому разі з рахунку списується точна сума до копійки, а правила округлення не застосовуються.

Саме тому безготівкова оплата залишається найпростішим способом не переплачувати навіть кілька копійок за кожну покупку. Хоч суми здаються незначними, за місяці та роки вони можуть скласти відчутну різницю для сімейного бюджету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" в час пік працює лише одна каса — експрацівник розкрив правду.