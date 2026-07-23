Потянут ли работу кассиром в "АТБ" люди старше 55 лет: честный ответ экс-работника сети

Как показывает опыт, возраст не становится помехой

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Вакансии в крупных торговых сетях, в том числе в "АТБ", остаются одними из самых доступных варинатов для украинцев, старше 55 лет. Вместе с тем соискатели нередко сомневаются, стоит ли соглашаться на работу кассиром и какой доход можно получить в итоге.

Обсуждение этой темы разгорелось в социальной сети Threads после того, как бывший управляющий нескольких магазинов "АТБ" предложил пользователям задавать любые вопросы о его работе.

Одна из женщин спросила, стоит ли идти работать кассиром в 55 лет. Кроме того ее интересовал вопрос заработка — не окажется ли доход в итоге меньше того, который был обещан.

Пост в Threads

Автор поста ответил, что на размер итогового дохода влияет сразу несколько факторов. В то же время бывший управляющий считает, что не стоит отказываться от вакансии из-за возраста и добавил, что среди его подчиненных были сотрудницы старше 50 лет, которые показывали очень хорошие результаты.

"Многие факторы будут влиять на вашу зарплату, но так стоит, имел в подчинении несколько девушек 50+, давали фору молодым на раз два", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько сейчас зарабатывают кассиры в "АТБ".