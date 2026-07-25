Трюк с тарой на кассе: как супермаркеты заставляют вас платить лишние деньги

Это нужно сразу просить у продавца

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Покупая готовые блюда, творог, мясо, рыбу или другие весовые товары в супермаркетах, многие покупатели обращают внимание только на цену за килограмм. Однако есть еще одна деталь, которая может незаметно влиять на сумму в чеке – вес упаковки, в которую положили продукт.

Речь идет о контейнерах, пластиковых лотках, пакетах или другой таре. Если ее вес не отнять при взвешивании, покупатель фактически платит не только за сам товар, но и за упаковку по цене продукта. На первый взгляд, несколько граммов кажутся пустяком, но при регулярных покупках такая разница может постепенно накапливаться, как пояснил "Телеграф".

К примеру, если сыр стоит 500 гривен за килограмм, то даже упаковка весом 15 граммов прибавит к стоимости около 7,5 гривны. Для одной покупки это может быть незаметно, но через месяц сумма может стать ощутимее.

Работник отдает картошку с зеленью в прозрачном одноразовом пластиковом контейнере. Фото: Телеграф, сгенерированный ИИ

Что делать в таком случае

По правилам торговли продавец должен учитывать вес тары и вычитать ее из общей массы товара. То есть покупатель должен оплачивать только сам продукт, а не пластиковый контейнер или пакет.

Чтобы избежать лишних затрат, при покупке весовых товаров можно попросить продавца взвесить продукт без упаковки или отдельно учесть вес тары. Также следует проверять, как именно формируется цена, особенно когда речь идет о дорогих продуктах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" можно вернуть даже частично использованный товар, если он оказался некачественным.