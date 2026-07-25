Трюк із тарою на касі: як супермаркети змушують вас платити зайві гроші

Це потрібно одразу просити у продавця

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Купуючи готові страви, сир, м’ясо, рибу чи інші вагові товари у супермаркетах, багато покупців звертають увагу лише на ціну за кілограм. Однак є ще одна деталь, яка може непомітно впливати на суму в чеку — вага упаковки, у яку поклали продукт.

Йдеться про контейнери, пластикові лотки, пакети чи іншу тару. Якщо її вагу не відняти під час зважування, покупець фактично платить не лише за сам товар, а й за пакування за ціною продукту. На перший погляд, кілька грамів здаються дрібницею, але при регулярних покупках така різниця може поступово накопичуватися, як пояснив "Телеграф".

Наприклад, якщо сир коштує 500 гривень за кілограм, то навіть упаковка вагою 15 грамів додасть до вартості близько 7,5 гривень. Для однієї покупки це може бути непомітно, але за місяць сума може стати відчутнішою.

Працівник віддає картоплю з зеленню у прозорому одноразовому пластиковому контейнері. Фото: Телеграф, згенероване ШІ

Що робити у такому випадку

За правилами торгівлі продавець має враховувати вагу тари та віднімати її від загальної маси товару. Тобто покупець має оплачувати лише сам продукт, а не пластиковий контейнер чи пакет.

Щоб уникнути зайвих витрат, під час купівлі вагових товарів можна попросити продавця зважити продукт без упаковки або окремо врахувати вагу тари. Також варто перевіряти, як саме формується ціна, особливо коли йдеться про дорогі продукти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в "АТБ" можна повернути навіть частково використаний товар, якщо він виявився неякісним.