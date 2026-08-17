Украинка рискнула купить чужую утраченную посылку: что оказалось внутри (фото)

Выгода зависит от стоимости посылки и содержимого, но главную роль играют эмоции

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Украинка решила попытать удачу в магазине невостребованных посылок. То что ей попалось в "сюрприз боксе", вызвало обсуждения в сети.

О своей покупке рассказала пользовательница Threads под ником dianabel.v.

"Случайно нашла в Амстердаме магазин, где продают нераскрытые почтовые посылки, которые не были доставлены или возвращены. Не удержалась и купила одну. Угадайте что было внутри", — пишет девушка.

Как оказалось, в упаковке скрывалась игрушка — конструктор наподобие Lego.

В комментариях под постом пользователи активно обсуждали покупку и разделились во мнении. Некоторые посчитали это интересным опытом, а другие оказались разочарованы содержимым. Впрочем, многие отметили, что все зависит от стоимости посылки и содержимого. А эти данные автор не указала.

Я надеюсь, вы за это заплатили пару евро, не больше;

Я в Милане так вытащила 3 ​​пары наушников за 15 евро;

Они все просканированые, поэтому только что-то дешевое там.

Что известно о продаже невостребованных посылок

Когда посылка не доходит до адресата (например, получатель не забрал заказ), почтовые службы и логистические компании выдерживают регламентированный срок хранения (обычно от 1 до 6 месяцев). Если за это время отправитель или получатель не заявляют права на груз, посылка официально признается невостребованной.

Далее их могут выкупить оптом различные компании "ликвидаторы", чтобы заниматься реализацией. Также существуют аукционы от самх почтовых служб, где покупатели могут купить такой "сюрприз бокс" напрямую. В Украине, например, такие аукционы с 2024 года проводит "Укрпочта", продавая лоты по 100 посылок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Новая почта обратилась к украинцам на фоне усиления атак.