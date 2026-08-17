Предлагал мобилизовать подростков и иностранцев: что известно о Ярославском, который пугает украинцев "локдауном"

Пока оценить события предстоящей зимы очень сложно

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Офицер штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский, ранее призывавший мобилизовывать подростков и иностранцев, заявил, что зимой крупные украинские города могут ждать "двухнедельные локдауны" из-за отключения электричества. Однако такие заявления могут быть лишь предположениями отдельного человека, не касающегося подготовки страны к зиме.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, прошлой зимой никаких "локдаунов" в Украине не было.

В сети распространяется заявление офицера штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского о "стопроцентных локдаунах" в Украине. В частности, в таких городах как Киев, Одесса, Харьков.

"Очередное нагнетание о "локдаунах" в Киеве, Харькове и Одессе — это что-то новенькое. Для начала, советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о "еще жестче, чем этой зимой". У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были при пандемии ковидов. Это, во-первых, — написал Коваленко.

Во-вторых, по его словам, все озвученное является лишь предположением отдельного человека, который не причастен к вопросам подготовки к зиме.

"У каждого есть право на предположения, но они не являются фактами. Доверять нужно только вовлеченным в процессы людям. Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары", — отметил Коваленко.

Андрей Коваленко

Что сказал Ярославский?

Офицер штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что Россия не собирается останавливаться. Так что никакого перемирия не будет и она продолжит бить по энергетической системе Украины.

"Локдауны по две недели будут зимой в Киеве, Одессе, Харькове и других городах стопроцентно", — сказал Ярославский.

Что такое локдаун?

Локдаун (англ. lockdown) — это неотложный протокол действий и система вводимых ограничительных мер с целью сдерживания распространения заболеваемости. Локдаун обычно запрещает людям свободно посещать или покидать определенную зону. Во время локдауна действует режим изоляции населения, ограничивается свобода передвижений и действий в пределах определенной зоны.

Кто такой Денис Ярославский?

Денис Ярославский родился в Харькове в 1982 году. С 2000 года стал служить в милиции, а затем в полиции. Он уверенно продвигался по карьерной лестнице и дослужился от оперативника до начальника Обуховского районного отдела полиции Киевской области. В июне 2017 года Ярославский был задержан по подозрению в похищении бизнесмена. По версии следствия, он с группой полицейских похитил предпринимателя, потребовав выкуп в 200 тысяч долларов. Денис отрицал все, называя это местью за борьбу с коррупцией. Суд отпустил его под залог. Дело тянулось до 2019-го, когда НАБУ закрыло его из-за нехватки улик.

Денис Ярославский

После увольнения из рядов полиции Ярославский занялся политической деятельностью. В 2020 году он прошел в Харьковский городской совет как самовыдвиженец, где занял оппозиционную позицию к городским властям. На внеочередных выборах 2021 года также баллотировался на мэрских выборах, но не набрал достаточного количества голосов избирателей.

На сегодня Ярославский является депутатом Харьковского горсовета и с 16 марта 2022 года офицером Вооруженных сил Украины.

Денис Ярославский

Что еще заявлял Ярославский?

В августе 2025 года Ярославский отмечал, что россияне планируют возобновить удары по энергетической инфраструктуре в зимний период, когда начнется отопительный сезон. Враг понимает, что таким образом может заставить людей убегать из больших городов.

В октябре Денис Ярославский заявил, что в Украине нужно мобилизовывать 16-18-летних и формировать из них новую армию, чтобы через пять лет получить качественных военных.

В феврале 2026 года Ярославский заявил, что остановка по линии столкновения – это самый реалистичный сценарий завершения войны.

В марте он посоветовал иностранцам, получающим в Украине статус резидента, присоединится к ВСУ. Таким образом, они заслужат право проживать в стране, которую избрали для проживания.

В апреле он заявил, что общество не готово к легализации короткоствольного оружия. В частности, из-за моральной неготовности граждан и коррупции, которая откроет доступ к оружию тем, кто не должен его иметь.

"Общество действительно не готово морально к тому, что у каждого может быть с собой ствол. Не готово общество, особенно женщины. Они, конечно, вообще далеки от этого", — сказал Ярославский.

В начале августа Ярославский заявил, что более 500 тысяч силовиков-пенсионеров скрываются от армии, а должны там служить, потому что давали присягу.

"Новый главком вместе с министром обороны должны проверить их, потому что они либо купили себе инвалидность за 200$, либо забронированы сейчас где-то трактористами", — сказал Ярославский.

Денис Ярославский

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