Видео несокрушимого херсонского арбузика растрогало украинцев

Видео – настоящий символ стойкости херсонцев

Херсон держится, несмотря на регулярные российские обстрелы — этот героический украинский город несет "шрамы" войны. Но город и его жители держатся, как трогательный арбуз, который показали в сети.

Пользовательница с ником elenashcherbyna опубликовала у TikTok видео с арбузом, выросшим на одном из габионов. Она подписала кадры "херсонці незламні, як цей кавунчик".

Что такое габион

Габион — это объемная сетчатая конструкция, которую заполняют щебнем, землей, песком и т.д. Обычно они имеют форму большого короба. Подобные защитные конструкции появились во многих украинских городах после начала полномасштабной войны. Их устанавливают для защиты памятников и построек, чтобы защитить их от обломков и разрушений во время обстрелов. Также габионы используются для возведения временных блокпостов, укреплений и барьеров, обеспечивающих защиту личного состава от пуль и взрывной волны.

Габионы в Херсоне. Фото: miskrada-ks.gov.ua

Несокрушимый херсонский арбузик — видео

На видео сняты габионы с песком в Херсоне. Верх габионов открыт и на песке вырос небольшой, но симпатичный арбуз. При этом он протянул свою бахчу через несколько габионов. На том, где корни бахчи, растет также куст помидоров с отличными плодами. Вероятно, кто-то из херсонцев весной бросил в габион семена томатов и арбуза и растения не только выжили, но и принесли плоды, как несокрушимые жители города.

Видео растрогало украинцев

В сети горячо поддерживают Херсон и его жителей. Вот некоторые комментарии:

Иначе никак. Название города состоит из двух частей: х*р — оккупантам. А сон спокойный, мирный будет после Победы

Никто не поливает, не ухаживает, а такие красивые выросли

Слава нашему городу Херсон! Слава украинцам защищавшим свой город Херсон

Спасибо вам, что вы есть. Невероятные! С уважением. Харьков

Херсон Вы невероятны

Мой несгибаемый Херсончик держитесь

Херсон несокрушимый

