Укр

Молния на одежде скрывает секрет: что на самом деле означают три буквы YKK, которые вы видите каждый день

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эта аббревиатура стала культовой
Эта аббревиатура стала культовой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почти каждая куртка, джинсы или рюкзак имеют эту загадочную надпись, но ее значение знают единицы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Если внимательно присмотреться к молнии на куртке, сумке или джинсах, можно заметить три строчных буквы — YKK. Большинство людей никогда не задумываются, что они означают, хотя видят их почти каждый день.

Об истории этой маркировки рассказывает испанское издание Okdiario.

На самом деле YKK – это не название модного бренда одежды и не специальное обозначение типа застежки. Это аббревиатура от японской компании Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, которая сегодня является самым крупным производителем молний в мире.

Компания, основанная в 1934 году предпринимателем Тадао Йошида, специализируется не только на застежках-молниях, но и выпускает кнопки, пряжки, пластиковую фурнитуру и другие элементы для одежды. Однако именно молнии сделали бренд известным по всему миру.

Тадао Йошида

Секрет популярности YKK заключается в необычном подходе к производству. Компания самостоятельно производит практически все необходимое — от металла и полиэстеровых нитей до оборудования, на котором создаются застежки.

Именно поэтому молнии YKK используют тысячи производителей одежды, обуви, туристического снаряжения, чемоданов и рюкзаков. Их можно обнаружить как на бюджетных вещах, так и на изделиях дорогих мировых брендов. Для покупателей это часто своеобразный знак надежности, ведь такие застежки известны своей долговечностью и плавной работой.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", на конфетах "Ромашка" заметили малоизвестный знак: что это такое

Теги:
#Молния #Символы #Одяг