Молния на одежде скрывает секрет: что на самом деле означают три буквы YKK, которые вы видите каждый день

Почти каждая куртка, джинсы или рюкзак имеют эту загадочную надпись, но ее значение знают единицы

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Если внимательно присмотреться к молнии на куртке, сумке или джинсах, можно заметить три строчных буквы — YKK. Большинство людей никогда не задумываются, что они означают, хотя видят их почти каждый день.

Об истории этой маркировки рассказывает испанское издание Okdiario.

На самом деле YKK – это не название модного бренда одежды и не специальное обозначение типа застежки. Это аббревиатура от японской компании Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, которая сегодня является самым крупным производителем молний в мире.

Компания, основанная в 1934 году предпринимателем Тадао Йошида, специализируется не только на застежках-молниях, но и выпускает кнопки, пряжки, пластиковую фурнитуру и другие элементы для одежды. Однако именно молнии сделали бренд известным по всему миру.

Тадао Йошида

Секрет популярности YKK заключается в необычном подходе к производству. Компания самостоятельно производит практически все необходимое — от металла и полиэстеровых нитей до оборудования, на котором создаются застежки.

Именно поэтому молнии YKK используют тысячи производителей одежды, обуви, туристического снаряжения, чемоданов и рюкзаков. Их можно обнаружить как на бюджетных вещах, так и на изделиях дорогих мировых брендов. Для покупателей это часто своеобразный знак надежности, ведь такие застежки известны своей долговечностью и плавной работой.

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