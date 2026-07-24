Трендовое повидло из кабачков со вкусом киви: рецепт, который удивит (видео)

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Кабачков под конец лета обычно в избытке, и не всегда понятно, что с ними делать дальше. Кулинары придумали неожиданный способ переработки урожая — повидло из кабачка с ноткой киви, которое по вкусу совсем не напоминает обычный овощ.

Рецептом поделилась блогер _yulia_chumak в Instagram.

Как приготовить повидло из кабачков со вкусом киви

Ингредиенты

кабачки очищенные — 2 кг

сахар — 1 кг

кислота лимонная — ½ чайной ложки

желе сухое со вкусом киви — 3 пачки

семена чиа — 1 столовая ложка

Приготовление

Кабачки очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками или натереть на терке. Пересыпать сахаром и оставить на некоторое время, чтобы овощ пустил сок. Поставить кабачки на огонь, довести до кипения и варить около 25 минут. Снять с плиты и измельчить блендером до однородной массы. Добавить лимонную кислоту, сухое желе со вкусом киви и семена чиа, хорошо перемешать. Проварить еще примерно 5 минут на среднем огне. Горячее повидло разложить по стерильным банкам и сразу закатать крышками.

Повидло из кабачков подойдет как начинка для блинов, оладий и вафель, а также как дополнение к утренней каше. Также его можно использовать и в качестве прослойки для домашних бисквитов.

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