Трендовое повидло из кабачков со вкусом киви: рецепт, который удивит (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот рецепт стал вирусным в TikTok и Instagram
Кабачков под конец лета обычно в избытке, и не всегда понятно, что с ними делать дальше. Кулинары придумали неожиданный способ переработки урожая — повидло из кабачка с ноткой киви, которое по вкусу совсем не напоминает обычный овощ.
Рецептом поделилась блогер _yulia_chumak в Instagram.
Как приготовить повидло из кабачков со вкусом киви
Ингредиенты
- кабачки очищенные — 2 кг
- сахар — 1 кг
- кислота лимонная — ½ чайной ложки
- желе сухое со вкусом киви — 3 пачки
- семена чиа — 1 столовая ложка
Приготовление
- Кабачки очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками или натереть на терке. Пересыпать сахаром и оставить на некоторое время, чтобы овощ пустил сок.
- Поставить кабачки на огонь, довести до кипения и варить около 25 минут.
- Снять с плиты и измельчить блендером до однородной массы.
- Добавить лимонную кислоту, сухое желе со вкусом киви и семена чиа, хорошо перемешать.
- Проварить еще примерно 5 минут на среднем огне.
- Горячее повидло разложить по стерильным банкам и сразу закатать крышками.
Повидло из кабачков подойдет как начинка для блинов, оладий и вафель, а также как дополнение к утренней каше. Также его можно использовать и в качестве прослойки для домашних бисквитов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить баклажаны, которые по вкусу напоминают грибы.