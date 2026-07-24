Блискавка на одязі приховує секрет: що насправді означають три літери YKK, які ви бачите щодня
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Майже кожна куртка, джинси чи рюкзак мають цей загадковий напис, але його значення знають одиниці
Якщо уважно придивитися до блискавки на куртці, сумці чи джинсах, можна помітити три маленькі літери — YKK. Більшість людей ніколи не замислюється, що вони означають, хоча бачать їх майже щодня.
Про історію цього маркування розповідає іспанське видання Okdiario.
Насправді YKK — це не назва модного бренду одягу і не спеціальне позначення типу застібки. Це абревіатура від японської компанії Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, яка сьогодні є найбільшим виробником блискавок у світі.
Компанія, яку у 1934 році заснував підприємець Тадао Йошіда, спеціалізується не лише на застібках-блискавках, а й випускає кнопки, пряжки, пластикову фурнітуру та інші елементи для одягу. Проте саме блискавки зробили бренд відомим у всьому світі.
Секрет популярності YKK полягає у незвичному підході до виробництва. Компанія самостійно виготовляє практично все необхідне — від металу й поліестерових ниток до обладнання, на якому створюються застібки.
Саме тому блискавки YKK використовують тисячі виробників одягу, взуття, туристичного спорядження, валіз і рюкзаків. Їх можна знайти як на бюджетних речах, так і на виробах дорогих світових брендів. Для покупців це часто є своєрідним знаком надійності, адже такі застібки відомі своєю довговічністю та плавною роботою.
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