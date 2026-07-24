"Борются за жизнь": бизнесмен Ермолаев рассказал о состоянии своей семьи после покушения в Монако

По словам предпринимателя, он сам выжил чудом

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Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев через адвокатов рассказал о состоянии здоровья своей семьи, пострадавшей в результате подрыва взрывного устройства в Монако. По словам Ермолаева, его жена Анна находится в тяжелом состоянии, а медики продолжают борьбу за ее жизнь.

"Сегодня наша семья продолжает бороться за жизнь Анны. Больше сейчас мы сказать не можем. Наш сын также проходит лечение и восстановление после полученных травм", — отметил бизнесмен в своем заявлении.

Сам Вадим Ермолаев сообщил, что также получил повреждения и продолжает проходить лечение. Его текущее состояние не позволяет полноценно участвовать в публичной коммуникации, однако в силу серьезности обстоятельств он решил сделать публичное обращение. Бизнесмен подчеркнул, что выжил чудом.

По словам пострадавшего, взрывное устройство было приведено в действие целенаправленно, а исполнители видели, что рядом с ним находились жена и сын. Он подчеркнул, что это был не способ устрашения или "предупреждения", а прямая попытка убийства всей семьи.

Вадим Ермолаев. Фото: Forbes

В связи с этим Ермолаев обратился к руководству Украины и Монако, а также в правоохранительные органы с просьбой ускорить расследование, создать общую межгосударственную следственную группу и обеспечить защиту для его семьи и адвокатов, поскольку угроза их жизни все еще сохраняется.

Что произошло в Монако

Вечером 29 июня 2026 года около 21:00 по местному времени, на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с Францией, прогремел мощный взрыв. В результате пострадала семейная пара и 13-летний мальчик.

Взрослых доставили в университетскую больницу Пастера, подростка – в детскую больницу Ленваля. Мужчина и женщина находились в критическом состоянии, ребенок получил менее серьезные травмы.

Вскоре издание Nice-Matin, информагентство AFP, телерадиокомпания BFM-TV и "Украинская правда" со ссылкой на источники уточнили, что речь идет о семье украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об украинском бизнесмене, которого взорвали в Монако.