Желтые пятна от хлора на купальнике пропадут без следа: поможет простое домашнее средство

Действенный способ, который спасет ваш купальник

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Отдых в бассейне может оставить не только приятные воспоминания, но и неприятные следы купальника. После контакта с хлорированной водой ткань иногда желтеет или покрывается светлыми пятнами, трудно отпирающимися обычным порошком. Однако есть несколько домашних способов, которые могут помочь улучшить внешний вид вещи.

По данным издания ambito.com хлор вступает в реакцию с волокнами ткани, из-за чего цвет может изменяться. Особенно это заметно на светлых или ярких купальниках, часто используемых в бассейне.

Одним из самых популярных методов есть смесь пищевой соды и перекиси водорода. Ингредиенты следует смешать до состояния густой пасты, нанести на пожелтевшие участки и оставить примерно на пол часа. После этого ткань следует осторожно потереть мягкой щеткой или руками и тщательно прополоскать в прохладной воде.

Купальник. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Еще один способ – использовать столовый уксус. Его часто применяют для ухода за тканями, ведь он помогает освежить материал и сделать пятна менее заметными. Для лучшего эффекта уксус иногда сочетают с изопропиловым спиртом, наносят смесь на загрязнение и оставляют на время, после чего изделие хорошо промывают.

Если после обработки купальник высушить на солнце, естественный ультрафиолетовый свет также может способствовать постепенному освещению пожелтевших участков. В то же время, не стоит оставлять вещь под прямыми солнечными лучами слишком долго, чтобы ткань не потеряла насыщенность цвета.

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