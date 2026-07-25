Джошуа - Пренга: онлайн-трансляция боя

Прямая трансляция поединка супертяжей

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В ночь на воскресенье, 26 июля (время киевское), в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой бой в супертяжелом весе. В главном поединке шоу британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) попытается нокаутировать албанского супертяжа Кристиана Пренгу (20-1, 20 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа — Пренга. Ориентировочное начало поединка в 00:45 по киевскому времени. Следить за вечером бокса в Эр-Рияде можно в статье: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляция вечера бокса".

Онлайн-трансляция боя Джошуа — Пренга (обновляется)

Олимпийский чемпион, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа возвращается на ринг. Ожидается, что поединок против Пренги станет проходным для британца, однако сам Кристиан так не думает. Победа откроет AJ дорогу к бою против Тайсона Фьюри — это самый ожидаемый поединок в Британии. Добавим, что британец готовится к албанцу в тренировочном лагере Александра Усика под руководством украинского тренера Егора Голуба.

Джошуа - Пренга: битва взглядов

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Джошуа — Пренга. Кроме того, озвучен прогноз на этот поединок.