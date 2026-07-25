Жовті плями від хлору на купальнику зникнуть без сліду: допоможе простий домашній засіб

Дієвий спосіб, який врятує ваш купальник

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Відпочинок у басейні може залишити не лише приємні спогади, а й неприємні сліди на купальнику. Після контакту з хлорованою водою тканина іноді жовтіє або вкривається світлими плямами, які важко відпираються звичайним порошком. Проте є кілька домашніх способів, які можуть допомогти покращити зовнішній вигляд речі.

За даними видання ambito.com хлор вступає в реакцію з волокнами тканини, через що колір може змінюватися. Особливо це помітно на світлих або яскравих купальниках, які часто використовують у басейні.

Одним із найпопулярніших методів є суміш харчової соди та перекису водню. Інгредієнти потрібно змішати до стану густої пасти, нанести на пожовклі ділянки та залишити приблизно на пів години. Після цього тканину варто обережно потерти м'якою щіткою або руками та ретельно прополоскати у прохолодній воді.

Купальник. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Ще один спосіб — використати столовий оцет. Його часто застосовують для догляду за тканинами, адже він допомагає освіжити матеріал і зробити плями менш помітними. Для кращого ефекту оцет іноді поєднують з ізопропіловим спиртом, наносять суміш на забруднення та залишають на деякий час, після чого виріб добре промивають.

Якщо після обробки купальник висушити на сонці, природне ультрафіолетове світло також може сприяти поступовому освітленню пожовклих ділянок. Водночас не варто залишати річ під прямими сонячними променями надто довго, щоб тканина не втратила насиченість кольору.

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