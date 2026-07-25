Не мусор, а находка: зачем хозяйки годами собирают пробки от вина

Их натуральный пористый материал приятен на ощупь и полезен в быту

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Опытные хозяйки никогда не выбрасывают пробки от вина. Эти округлые кусочки коры пробкового дуба могут превратиться в очень полезные и стильные вещи.

"Телеграф" рассказывает, как можно с пользой использовать винные пробки. Предлагаем пять идей.

Винные пробки. Фото: OLX

Защита полов от царапин

Специальные накладки на ножки мебели не понадобятся, если у вас есть пробки и клей. Просто нарежьте пробку острым ножом на тонкие круглые "монетки" и приклейте их к ножкам стульев, кровати и т.д. Это идеальная и бесплатная альтернатива войлочным накладкам для защиты полов.

Хранение острых предметов

Пробка является готовой превосходной защитой для хранения острых предметов. Острие ножа, шила или большой иглы нужно просто вонзить в пробку. Она защитит лезвие от затупления, а хозяев от случайных порезов в ящике.

Подставка под горячее

Для изготовления стильной и практичной подставки под горячее нужно около 20 пробок (чем больше желаемый диаметр, тем больше пробок пойдет). Их нужно склеить между собой, можно задекорировать край подставки или оставить как есть. Выходит термостойкая и натуральная подставка под горячие чашки, кастрюли или сковородки.

Подставка под горячее из винных пробок. Фото: depositphotos

Держатель для фотографий и записок

Также можно сделать оригинальный держатель для фото или карточек с напоминаниями. Для этого нужно срезать часть пробки вдоль (чтобы она не катилась). С противоположной стороны делается продольный надрез на половину глубины. Вставленные в эту прорезь фото и бумажки будут стоять как на подставке.

Поглотитель неприятных запахов

Кора пробкового дуба прекрасно впитывает влагу и посторонние ароматы. Несколько разрезанных пробок нужно положить в холодильник или в шкаф, они уберут нежелательные запахи и влагу. Для лучшего эффекта на пробку можно капнуть эфирным маслом (для шкафа).

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему для вина используют пробки. Кору пробковых дубов используют не только для закупорки бутылок, из нее также производят наружную обшивку для капсул, в которых космонавты возвращаются с орбиты на Землю.